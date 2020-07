Bản tin 8H: Người đàn ông tự xưng công an, đánh phụ nữ chỉ vì tấm thẻ bơi

Quảng cáo

Dân trí đưa tin, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) xác nhận tối 23/7, đơn vị đang thụ lý hồ sơ giải quyết vụ chị Đ.T.B.Y. (trú ở quận Thanh Xuân) bị hành hung hôm 21/7 tại bể bơi Green Swimming (tầng 4, chung cư Riverside Garden, Khương Đình, Thanh Xuân). Trước đó, con trai của người đàn ông tên C. dùng thẻ tháng đi bơi với bạn, nhưng lỡ tay quẹt thừa 6 lần. Chị Y. đã ghi lại, dặn cậu bé lần sau không cần quẹt thẻ. Sau đó, gia đình ông C. bán lại thẻ cho người khác nhưng bỏ đi phần ghi chú. Khi người mua lại thắc mắc, ông C. xuống quầy chửi bới, không nghe giải thích mà còn đánh vào đầu chị Y. Theo nạn nhân, ông C. tự xưng là công an, còn thách thức chị Y. trình báo vụ việc. Qua xác minh, công an cho biết, ông C. không phải công an, mà làm việc ở ngân hàng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngày 24/7, vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-60%. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo Bản tin Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 24/7, Việt Nam có tổng cộng 272 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Đến thời điểm này có 365/412 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 88,6%). Trong số các bệnh nhân còn lại, có 4 xét nghiệm âm tính 1 lần với nCoV. Cả nước hiện còn 43 người dương tính. Tổng công có 10.336 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly tại nước ta.

Khoảng 19h30 tối 23/7, chị Phạm Thị Th. (34 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy chở con trai Huỳnh Văn H. (14 tuổi) chạy trên đường ĐT 743 hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Khi đến vòng xoay Thuỷ Châu thuộc phường Bình Thắng (TP Dĩ An), chị Th. cho xe rẽ trái thì xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Sự cố khiến hai mẹ con ngã xuống đường, cháu H. không may bị bánh xe tải cán trúng gây tử vong tại chỗ, chị Th. bị xây xát nhẹ. Được biết, hại mẹ con chị Th. gặp nạn khi đang trên đường chở con trai từ Đồng Nai lên TP.HCM chơi với mẹ.

Tại Quyết định 1085/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961, quê tại Quảng Trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Trị; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị; Chủ tịch huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Bí thư thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cụ thể, tại Quyết định 1088, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại Quyết định 1087/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Vũ Hồng để nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 23/7, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố Cần Thơ đã có báo cáo cụ thể về việc học sinh nhảy lầu tử vong xảy ra tại trường THPT Hà Huy Giáp (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Theo đó, vào khoảng 7h40 ngày 16/7, sau khi đứng nói chuyện với một học sinh khác về việc học tập, ôn thi, trên dãy hành lang lầu 3 của trường THPT Hà Huy Giáp, em H.T.T (16 tuổi, học sinh lớp 10A5) bất ngờ nhảy xuống sân trường ở độ cao khoảng 14m. Nạn nhân tử vong sau đó vì đa chấn thương. Được biết, T. có tiền sử bệnh động kinh và đang trong thời gian điều trị tại bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh