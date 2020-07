Nam sinh ở Cần Thơ nhảy lầu tử vong sau khi nói chuyện ôn thi

Quảng cáo

Ngày 23/7, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố Cần Thơ đã có báo cáo cụ thể về việc học sinh nhảy lầu tử vong xảy ra tại trường THPT Hà Huy Giáp (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Theo đó, vào khoảng 7h40 ngày 16/7, em H.T.T (16 tuổi, học sinh lớp 10A5) đứng nói chuyện với một học sinh khác về việc học tập, ôn thi, trên dãy hành lang lầu 3 của trường THPT Hà Huy Giáp.

Sau đó, khi bạn rời khỏi, T. bất ngờ nhảy xuống sân trường ở độ cao khoảng 14m.

Phát hiện sự việc, thầy Đào Xuân Thuyên - Phó Hiệu trưởng đã truy hô và cùng 1 học sinh và 1 công nhân thi công công trình gần đó đưa T. đi cấp cứu tại Bệnh Viện quân dân y Cờ Đỏ. Đồng thời, lãnh đạo nhà trường đã gọi điện thoại đến gia đình, giáo viên chủ nhiệm của T. và Công an huyện Cờ Đỏ để phối hợp hỗ trợ gia đình, khám nghiệm hiện trường.

Sau đó, T. tiếp tục được chuyển viện đến bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vì đa chấn thương.

Qua làm việc với gia đình T. được biết, nam sinh này có tiền sử bệnh động kinh và đang trong thời gian điều trị tại bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5 cho biết, trong quá trình học tập, Tài không có biểu hiện gì đặc biệt về sức khỏe và tinh thần.

Công an huyện Cờ Đỏ, Công an thị trấn Cờ Đỏ đã mời người thân của T. vào trường để chứng kiến việc trích xuất camera an ninh. Kết quả cho thấy, T. đã nhảy từ lầu 3 xuống sân trường, mà không có bất kỳ tác động nào khác.

Kim Hà