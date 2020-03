Bản tin 8H: Nhân sự mới Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Đức Cường. Ảnh: GDTĐ

Sáng 12/3 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại đây, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã trao Quyết định số 699 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm TS. Nguyễn Đức Cường, Quyền Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 10/3/2020, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ C. Thủ đô Hà Nội, ngày 14/3 có lúc có mưa. Trời chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-21 độ C.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Đào Đình Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Khoảng 16h ngày 13/3, tổ công tác của Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) gồm 3 cán bộ, chiến sỹ thi hành lệnh đưa 2 đối tượng vào Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (Ninh Bình) để phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án hình sự. Đến 16h30, khi đi đến Km15+800 trên QL1T (tuyến đường tránh TP Ninh Bình) thuộc địa phận xã Mai Sơn, ô tô bất ngờ nổ lốp dẫn đến mất lái, đâm vào cột đèn cao áp cạnh đường và lật nghiêng bên phải. Hậu quả, Đại úy Đinh Văn Quý tử vong, hai chiến sỹ còn lại bị thương nhẹ.

Ngày 13/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc virus Sars-CoV-2 lên con số 47. Đó là bệnh nhân nam 25 tuổi ở TP.HCM, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 34 ở Bình Thuận. Hai trường hợp còn lại ở Hà Nội, trong đó có một người là giúp việc trong tòa nhà của bệnh nhân số 17 - ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở thủ đô. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/3, Ban tổ chức đã quyết định hoãn chặng đua công thức 1 (F1) Hà Nội - Việt Nam vì diễn biến dịch Covid-19 ngày một phức tạp. Trước đó, lịch đã công bố sẽ diễn ra từ ngày 3/4/2020 đến 5/4/2020. Sau Trung Quốc, Australia, Việt Nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ 3 thông báo hoãn tổ chức giải đua xe Công thức 1 (F1) vì lý do dịch bệnh Covid-19. (XEM CHI TIẾT)



Khoảng 14h chiều ngày 13/3, hai học sinh ra sông Sài Gòn tắm nhưng không may bị nước cuốn trôi. Người dân phát hiện đã nhanh chóng ứng cứu nhưng chỉ vớt được một học sinh. Học sinh còn lại hiện vẫn mất tích, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Được biết, học sinh mất tích là em N.M.Q (13 tuổi, đang học lớp 7). (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh