Chặng đua F1 ở Hà Nội bị hoãn vì Covid-19

Quảng cáo

Sau Trung Quốc, Australia, Việt Nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ 3 thông báo hoãn tổ chức giải đua xe Công thức 1 (F1) vì lý do dịch bệnh Covid-19. Theo ban tổ chức, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở bàn bạc, thảo luận đồng thuận của tất cả các bên (Chủ tịch tập đoàn F1, Chủ tịch FIA, Giám đốc Công ty Việt Nam Grand Prix và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) đã đi đến thống nhất: Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mọi người dân, sự an toàn cho các thành viên của các đội đua, ban tổ chức và cộng đồng giới hâm mộ, Ban tổ chức quyết định hoãn chặng đua tại Hà Nội theo lịch đã công bố sẽ diễn ra từ ngày 3/4/2020 đến 5/4/2020.

UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn F1, FIA và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix sẽ tiếp tục phối hợp để theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, sắp xếp lịch đua thay thế phù hợp với điều kiện tình hình khi dịch bệnh được kiểm soát vào thời gian thích hợp nhất trong năm 2020.

Thông cáo báo chí của Công ty TNHH Vietnam Grand Prix (VGPC) – đơn vị tổ chức chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020, phát đi tối nay, cũng cho biết: Quyết định tạm hoãn chặng đua công thức 1 Hà Nội (dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5/4/2020) đã đưa ra sau rất nhiều buổi thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng giữa Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), Formula One World Championship Ltd - đơn vị sở hữu bản quyền Giải đua Formula 1 (F1), UBND TP Hà Nội, Hiệp hội Thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA) và được sự đồng thuận của Công ty Vietnam Grand Prix (VGPC).



"Đây là quyết định khó khăn vì năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam trở thành thành viên chính thức trong 22 quốc gia đăng cai tổ chức giải đua ô tô chuyên nghiệp và hấp dẫn nhất hành tinh. Để chuẩn bị cho chặng đua, VGPC với sự ủng hộ của UBND TP Hà Nội đã nỗ lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của F1 và FIA. Trường đua Công thức 1 tại Mỹ Đình theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đã được hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động.



Tuy nhiên, hiện nay dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố Covid–19 là đại dịch toàn cầu. Do đó, chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix buộc phải tạm hoãn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, khách tham dự, các đội đua và các đơn vị đồng hành.



FIA, F1, UBND Thành phố Hà Nội, VMA và VGPC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi diễn tiến của dịch Covid-19 để lựa chọn thời điểm khác, an toàn và phù hợp cho chặng đua và sẽ thông báo kịp thời tới công chúng. Các chính sách liên quan đến khách hàng, các đơn vị đồng hành và đối tác của VGPC cũng sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất", thông cáo của VGPC nêu.

Trường Phong-Trần Hoàng