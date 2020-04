Bản tin 8H: Phó phòng Cảnh sát PCCC bị kiểm điểm vì vợ bán cà phê giữa dịch

Quảng cáo

Tối 23/4, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa nhắc nhở và kiểm điểm trách nhiệm đối với Thượng tá Trần Văn Tuấn - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ. Trước đó, nhận được phản ánh, cơ quan chức năng phát hiện quán cà phê Phố Núi (số 248-250 Nguyễn Tất Thành, P. Phù Đổng) hoạt động trong thời gian cách ly toàn xã hội. Quán cà phê này do bà Nguyễn Thị Tình, 54 tuổi - vợ của Thượng tá Tuấn làm chủ. Lực lượng chức năng có nhắc nhở, nhưng quán không chấp hành. Sau đó, quán bị lập biên bản, phạt 10 triệu đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/4, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía Nam. Từ ngày 24-26/4, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên 5.000m nên khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 26/4 với tổng lượng mưa dự báo đạt 50-80mm. Khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tính đến 6 giờ sáng 24/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nào. Việt Nam đã chữa khỏi cho 224/268 trường hợp, chiếm gần 84% số người mắc COVID-19. Trong số 44 ca đang được điều trị, đã có 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 và 2 trường hợp 2 lần âm tính. Hiện vẫn còn 3 ca bệnh nặng đang thở máy, lọc máu là các bệnh nhân số 19, 161 và 91.

Ngày 23/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17h30 ngày 23/4, mưa to kèm dông lốc, sét đã làm 3 người chết (Hà Giang 1 người do cây đổ, đè vào người, Sơn La 1 người do đá lăn vào nhà đổ tường, Yên Bái 1 người chết do sét đánh); 3 người bị thương (Lào Cai 1 người, Điện Biên 2 người); 1.647 nhà bị tốc mái; 30,2 ha lúa và 721,1ha hoa màu bị đổ, dập nát; 4 gia súc bị chết do sét đánh; 31 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại. Ước thiệt hại khoảng 3,4 tỷ đồng.

Ngày 23/4, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia và các quốc gia có dịch COVID-19 về địa bàn tỉnh. Về thời gian và địa điểm tiếp nhận, sẽ thực hiện theo thông báo của Quân Khu 9. Số lượng dự kiến tiếp nhận theo Quân khu giao là 1.235 công dân, tuy nhiên tỉnh dự kiến đảm bảo 1.430 công dân và sẽ được cách ly tập trung tại 11 địa điểm trên địa bàn tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 23/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Cam Quang Vinh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa triển khai quyết định kỷ luật đối vối ông Nguyễn Đức Biên - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hậu Giang bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Trước đó, những ngày gần cuối tháng 2/2020, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh “nóng” ghi lại cảnh ân ái của đôi nam nữ. “Nam chính” sau đó được xác định là ông Biên. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 23/4, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM đã phát đi thông báo về phương án tổ chức lại vận tải trên địa bàn. Theo đó, xe khách liên tỉnh (tối đa 50%) bắt đầu được hoạt động lại từ 23/4, xe buýt tiếp tục rà soát và công bố các chuyến được hoạt động lại sau ngày 3/5. Các xe hợp đồng (dưới 9 chỗ), taxi, taxi công nghệ hoạt động bình thường từ 23/4. Đối với phà Cát Lái sẽ hoạt động bình thường trở lại. (XEM CHI TIẾT)



