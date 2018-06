Bản tin 8H: Tài xế Grab Bike ‘bắn’ 10 thứ tiếng gây sốt cộng đồng mạng

Tài xế Grab Bike nói 10 thứ tiếng gây sốt cộng đồng mạng. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh chàng thanh niên nói 10 thứ tiếng gây sốt cộng đồng mạng. Trong clip, thanh niên mặc đồng phục của Grab nói 10 thứ tiếng như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hà Lan, Ý, Nhật, Mỹ, Israel… Đặc biệt, cuối clip thanh niên còn chia sẻ cách tự học ngoại ngữ. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận được yêu thích và chia sẻ khá nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Tuy nhiên, trước khả năng ngoại ngữ như vậy mà anh chàng chọn nghề xe ôm khiến dân mạng tranh cãi.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng. Hôm nay (26/6), Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Không gây mưa nhiều như các tỉnh miền Bắc tuy nhiên, rãnh thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam cũng khiến cho nắng nóng tại Trung Bộ suy giảm hoàn toàn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế là 32 – 34 độ C; Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận là 33 – 35 độC. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay trời có nắng, nhiệt độ về trưa và chiều ít thay đổi, ở Tây Nguyên là 29 – 32 độ C, tại Nam Bộ 32-34 độ. (XEM CHI TIẾT)

Giám thị tử vong trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT ở Cà Mau. Giám thị tử vong là thầy Phạm Quốc Tuấn (38 tuổi), giáo viên dạy môn An ninh quốc phòng của Trường THPT Tắc Vân (TP Cà Mau), được phân công về làm nhiệm vụ coi thi tại Hội đồng thi huyện Thới Bình. Sáng 25/6, thầy Tuấn được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện. Nạn nhân sau đó rơi vào hôn mê sâu và tử vong. Theo lãnh Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, có khả năng giám thị này bị đột quỵ. (XEM CHI TIẾT)

Mưa lũ càn quét Bắc Bộ, ít nhất 25 người chết và mất tích. Theo ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, đến 17h ngày 25/6, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm ít nhất 14 người chết (Hà Giang 3 người, Lai Châu 11 người), 11 người mất tích. Mưa lũ cũng làm 67 ngôi nhà bị đổ, cuốn trôi; 379 ngôi nhà bị hư hỏng phải di dời khẩn cấp và hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước. Bên cạnh đó, 735 hecta lúa, hoa màu của các tỉnh miền núi bị mất và thiệt hại do mưa lũ. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 110,6 tỷ đồng.

Mất lái, thiết giáp BMP-1 chồm lên đè bẹp ô tô trên đường. Sự việc xảy ra vào 16h20 chiều 22/6 (giờ địa phương) gần thành phố miền Tây Grodno (Belarus). Theo lời kể của chủ nhân xe ô tô bị đè, khi đang dừng chờ đoàn xe quân sự đi qua, bất ngờ một xe chiến đấu bộ binh bọc thép BMP-1 của quân đội Belarus đã mất kiểm soát và đè bẹp một chiếc ô tô Volkswagen Polo của anh. May mắn không có thương vong về người. Tuy nhiên, tài xế bị kẹt cứng trong ghế, cần phải chờ đội cứu hộ đến dùng dụng cụ đặc biệt để đưa ra.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bị chê nấu ăn dở, bà nội trợ đầu độc cả trăm người. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một phụ nữ có tên Pragya Survase (28 tuổi) vì nghi ngờ người này bỏ độc vào thức ăn khiến ít nhất 5 người tử vong và 120 người khác, đến từ ngôi làng thuộc bang miền Tây Maharashtra của Ấn Độ, cách thủ đô Mumbai khoảng 75km, phải nhập viện. Theo đó, Survase bị cáo buộc trộn thuốc trừ sâu vào thức ăn mời khách tại một bữa tiệc tân gia của người thân hôm 18/6. Nguyên nhân hành động của Survase được cho là do cô thường xuyên bị nhà chồng mắng mỏ, chê bai vì có nước da ngăm đen và nấu ăn không hợp khẩu vị. (XEM CHI TIẾT)

