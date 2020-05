Bản tin 8H: Thêm 89 người nghi ngộ độc món chay ở Đà Nẵng

Quảng cáo

Trước đó từ chiều 7/5 đến rạng sáng 8/5, Trung tâm y tế huyện Hoà Vang đã tiếp nhận 133 người cấp cứu với các biểu hiện đau bụng, nôn ối, tiêu chảy, đau đầu. Hơn 30 người phải chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Theo Sở Y tế, 82 người ổn định sức khoẻ và được cho xuất viện. Những người còn lại đang được theo dõi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viên Phụ sản Nhi và Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ. Các bệnh viện cho biết, 40 bệnh nhân còn lại đã được điều trị ổn định, chưa có ca bệnh chuyển biến nặng.



Ngày 9/5, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm 89 người dân xã Hoà Nhơn, Hoà Phong và Hoà Khương (huyện Hoà Vang) phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Quang Hiếu, sinh năm 1973, Trưởng phòng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Mưa giông khiến một người chết. Hai tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng của trận mưa giông khiến một người chết, nhiều điểm trường bị hư hại.

Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, một số tỉnh như Thái Nguyên, Phú Thọ, Hoà Bình xuất hiện mưa giông vào tối 8/5. Tại Phú Thọ, lượng mưa trong 6 tiếng tại trạm La Phù (Thanh Thuỷ) là 14,8 mm, trạm Phú Hộ (thị xã Phú Thọ) 29 mm, Vụ Quang (Đoan Hùng) 26 mm, Việt Trì 21 mm. Mưa giông khiến một phụ nữ ở huyện Tam Nông chết đuối do lật thuyền, 8 người ở các huyện Thanh Thuỷ, Yên Lập, Cẩm Khê, thị xã Phú Thọ bị thương, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Phú Thọ cho biết.

Tạm giữ 127 cá thể rùa chưa rõ nguồn gốc. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ việc một hộ gia đình nuôi nhốt 127 cá thể rùa. Trước đó, ngày 8/5, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp Công an phường Tân Hòa kiểm tra nhà ông Hoàng Minh Triển (ở đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa) phát hiện 127 cá thể rùa các loại đang được nuôi nhốt. Con lớn nhất có trọng lượng 32kg, con nhỏ nhất gần 1kg. Tại thời điểm kiểm tra, ông Triển có xuất trình 3 bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc 68 cá thể rùa; số còn lại ông cho rằng do rùa mẹ sinh sản ra. Được biết, ông Triển nuôi rùa từ năm 2015. (XEM CHI TIẾT)

Tài xế bị phạt nặng vì dừng xe đi vệ sinh trên cao tốc. Đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vừa xử phạt một tài xế dừng xe sai quy định, đi vệ sinh trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Ngày 9/5, thông tin từ Đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đội 2, Phòng 8, Cục cảnh sát giao thông xử lý vi phạm một lái xe có hành vi dừng xe sai quy định, đi vệ sinh trên cao tốc. Cụ thể vào hồi 13h39' ngày 03/05/2020, xe ô tô BKS: 29H - 30939 dừng đỗ xe sai quy định tại làn 3, Km23 (hướng Hải Phòng - Hà Nội). Không chỉ vậy, lái xe còn xuống xe đi vệ sinh ngay trên đường cao tốc. (XEM CHI TIẾT)

24 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Sáng ngày 10/5, Bộ Y tế cho biết, sang ngày thứ 24 Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Đến nay đã có 17 ca có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 lần trở lên. Hôm nay chuyên gia liên viện sẽ hội chẩn bàn cách ghép phổi cho bệnh nhân 91 đang nguy kịch. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở y tế, hiện đã có 13 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 30 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)

Quán bar tại TPHCM được hoạt động trở lại, vẫn cấm vũ trường, karaoke. Sau 1 ngày ra công văn yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động vũ trường, quán bar và dịch vụ karaoke, ngày 9/5, UBND TPHCM đã có điều chỉnh. Theo đó, UBND TPHCM cho phép quán bar hoạt động trở lại, trừ vũ trường và dịch vụ karaoke. Những lĩnh vực còn lại được phép hoạt động và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khử khuẩn bề mặt và các hướng dẫn khác.Các nội dung này được áp dụng từ ngày 08/5/2020 cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới. (XEM CHI TIẾT)

