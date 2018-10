Bản tin 8H: Thông tin mới nhất về về vụ cháy khủng khiếp ở Biên Hòa

. Với các tỉnh Nam Trung Bộ hôm nay sẽ vẫn có mưa nhưng sẽ giảm dần về diện và lượng. Vùng mưa vẫn tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với nhiệt độ khoảng 29-31 độ C. Các khu vực khác phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt độ trưa chiều dao động trong ngưỡng 30-32 độ C

Sau đó, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Theo dự kiến chương trình, đầu giờ làm việc chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu. Ngay sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩnVụ “bắt quả tang” mua bán 100 USD ở Cần Thơ xảy ra ngày 31/1/2018, nhưng hơn 6 tháng sau, ngày 13/8/2018 cơ quan công an mới lập biên bản vi phạm, và ngày 4/9/2018 ra quyết định xử phạt hành chính. Tang vật chỉ 100 USD nhưng cơ quan công an lại lục soát nhà thu giữ hàng chục viên kim cương và gần 20 ngàn viên đá quý...Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với công an xã Vĩnh Hoà Hiệp bắt quả tang Toàn và Đông đang tàng trữ trái phép chất ma tuý tại nhà nghỉ Yến Nhi (thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành).HĐXX đã tuyên phạt bi cáo Đông 15 năm tù giam và Toàn 6 năm tù giam. Được biết, cả 2 bị cáo từng có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"Hôm qua (24/10),Theo số liệu từ cơ quan quản lý cầu Hong Kong - Chu Hải- Macao, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều 24/10, tổng cộng 868 chuyến xe đi trên cây cầu này, trong đó có 571 chuyến tới Chu Hải hoặc Macao và 297 chuyến tới Hong Kong. Cây cầu này chịu được động đất 8 độ Richter, siêu bão và tàu thuyền va chạm. Nó được xây từ 400.000 tấn thép, gấp 4,5 lần số vật liệu xây cầu Cổng Vàng (Golden Gate) ở San Francisco, MỹBưu kiện thứ nhất được gửi tới nhà ông Clinton và phu nhân Hillary tại Chappaqua, ngoại ô New York hôm 23/10, trong khi bưu kiện thứ hai được gửi tới văn phòng của ông Obama. Mật vụ Mỹ cho biết, cả hai cựu tổng thống đều không nhận bưu kiện này và không gặp nguy hiểm.