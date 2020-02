Bản tin 8H: Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Quảng cáo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 28/02/2020 bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Mai Lương Khôi từng đảm nhiệm chức vụ: Lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 TPHCM, lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự TPHCM, Giám đốc Trung tâm Đấu giá TPHCM, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, Phó Tổng cục trưởng, quyền Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 29/2, các tỉnh và thành phố ở miền Bắc ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C. Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ 34 - 36 độ C. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Lực lượng an ninh hàng không sân bay Vân Đồn vừa cho biết, ngày 24/2, một nam thanh niên đã đi qua khu vực hạn chế, đến được hàng rào an ninh tại vành đai phía tây của sân bay, cách trạm điện khoảng 250 m. Khi bị khống chế, người này không có giấy tờ tùy thân, cũng không chịu khai báo bằng bất kỳ hình thức nào. Công an huyện Vân Đồn xác minh, nam thanh niên có triệu chứng tâm thần, bỏ nhà đi từ ngày 20/2.

Chiều 28/2, UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo về sự cố gãy dầm cầu An Phú (nối hai xã Nghĩa An và Nghĩa Phú). Theo đó, dầm cầu gãy và rơi xuống đất vào sáng 26/2. Sự cố gãy dầm cầu không gây thiệt hại về người, song khiến đơn vị thi công phải hủy bỏ hoàn toàn 1 phiến dầm super T giá trị khoảng 400 triệu đồng. Theo thiết kế, cầu An Phú có chiều dài 368m, đường dẫn hai đầu cầu tổng cộng là 203m, tổng kinh phí đầu tư là 169 tỷ đồng. Thời gian thi công bắt đầu từ năm 2018 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/5/2020.

Khoảng 9h ngày 28/2, trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), ô tô BKS 47A-074.90 của một phụ nữ (chưa rõ danh tính) đỗ bên đường bất ngờ trôi tự do hơn 20m rồi tông vào xe máy BKS 48H1-073.86 do chị Đ. Th. V. N. (SN 1984, trú tại huyện Đắk Song) cầm lái. Vụ tai nạn khiến chị N. bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 28/2, Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đại tá Vũ Hoài Bắc (50 tuổi, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh