Đại tá Vũ Hoài Bắc làm Giám đốc Công an Trà Vinh

Chiều 28/2, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Trí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Hoài Bắc (50 tuổi, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Lê Văn Tư (53 tuổi, quê quán huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, trưởng Công an TP Trà Vinh) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành mong muốn trên cương vị mới Đại tá Vũ Hoài Bắc và Đại tá Lê Văn Tư tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, gương mẫu, đoàn kết cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nhật Huy