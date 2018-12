Bản tin 8H: Thư tuyệt mệnh của Phó phòng Sở Tài chính treo cổ tự tử

Hé lộ thư tuyệt mệnh của Phó phòng Sở Tài chính treo cổ tự tử. Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã có thông báo kết quả khám nghiệm hiện trường vụ Phó phòng Quản lý hành chính sự nghiệp Sở Tài chính tỉnh Bình Định tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng vệ sinh của cơ quan hôm 26/11. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một mảnh giấy trong ví da tại phòng làm việc của nạn nhân là là ông Nguyễn Quang Dương. Mảnh giấy viết, ông Dương nhiều bệnh tật, sẽ bị mù trong tương lai không muốn làm gánh nặng cho vợ con và cha mẹ.

Theo dự báo, ngày hôm nay (07/12) ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời trở rét; từ ngày 09/12 ở Bắc Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày. (XEM CHI TIẾT)

Cả nước xuống đường mừng tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup. Sau chiến thắng 2-1 giữa Việt Nam – Philippines tối ngày 6/12, cổ động viên tại nhiều thành phố lớn, đông nhất là ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, đã đổ xuống đường ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành được tấm vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018. Giao thông nhiều tuyến đường trung tâm bị tê liệt, buộc các chiến sĩ CSGT, lực lượng cảnh sát trật tự phải “trắng đêm” phân luồng và điều tiết giao thông cho dòng người “đi bão”. (XEM CHI TIẾT)

Trong 2 tháng 11 và 12/2018, các đơn vị thành viên của Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) sẽ đồng loạt triển khai các chương trình thiết thực tri ân khách hàng sử dụng điện. Theo đó, điện lực các quận trên địa bàn thành phố sẽ sửa chữa, lắp đặt miễn phí hệ thống điện cho 100 khách hàng là gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách. Lắp đặt miễn phí hệ thống đèn chiếu sáng tại 11 tuyến đường ở các thôn, xã, phường chưa có đèn đường hoặc đã xuống cấp không đủ ánh sáng. Bên cạnh đó, sẽ vệ sinh cách điện miễn phí trạm biến áp chuyên dụng bằng công nghệ hotline không gây mất điện, không ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp… (XEM CHI TIẾT)

Tiết lộ tỉnh thành có tỷ phú Vietlott mới trúng giải hơn 22,8 tỷ đồng. Tối 05/12/2018, dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL, Vietlott đã thực hiện quy trình QSMT thứ 371 sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45. Hội đồng Giám sát xổ số xác nhận kết quả kỳ QSMT này có bộ số 07 - 28 - 29 - 39 - 42 – 45. Qua xác định từ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn, Vietlott xác định có 1 vé trúng Jackpot với giá trị giải là 22.811.729.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước). Tấm vé may mắn do máy chọn và được phát hành tại Điểm bán hàng số 119 Lê Thị Hồng Gấm, Tân Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk (Đại lý Lottario-Đắc Lắk).

Đi "bão" sau trận bán kết Việt Nam - Philippines, 2 người bị thương nặng. Khoảng 22h30 ngày 6/12, một nhóm cổ động viên chạy xe máy với tốc độ cao ở cả làn xe máy và ô tô xảy ra va chạm tại giao lộ giữa Đại lộ Võ Văn Kiệt và với đường Phạm Phú Thứ, quận 6, TP.HCM. Vụ tai nạn khiến hai chiếc xe máy cùng 3 thanh niên ngã văng ra đường trên làn ô tô. Một nam thanh niên bị thương nhẹ sau đó được những người đi cùng nhóm giúp đưa lên xe máy khác chạy khỏi hiện trường. Hai người còn lại bị thương nặng, nguy kịch được người dân gọi cứu thương đến đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ xả súng rồi tự sát ở chùa Phủ Liễn, Thượng tá Hà Đức Liên, Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo điều tra ban đầu, do bế tắc trong cuộc sống, đối tượng Nông Văn Lâm, sinh năm 1990, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn mang súng vào Chùa để tự sát nhưng bất thành. Qua kiểm tra đối tượng Nông Văn Lâm có biểu hiện hoang tưởng và âm tính với ma túy. Trước đó, khoảng 21h tối 4/12, Lâm có biểu hiện không bình thường vác súng quân dụng đến cổng chùa Phủ Liễn (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) nổ 7 phát súng trong sân chùa, một phát nhắm vào người nhưng không trúng. Sau đó, đối tượng rút dao đâm vào bụng tự sát.

Bà Windi Thomas, 44 tuổi, ở Pennsylvania, Mỹ vừa bị buộc tội giết người sau cái chết của bạn trai cùng tuổi, Keeno Butler. Theo đó, Windi Thomas với cân nặng 150kg đã dễ dàng giết bạn trai chỉ nặng khoảng 55kg bằng việc dùng toàn bộ cơ thể đè lên đầu nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Keeno Butler tử vong vì "suy hô hấp do chấn thương ở cổ và ngực, đồng thời bị tổn thương nặng ở phần đầu". Trong phiên tòa xét xử, luật sư của bà Thomas cho rằng thân chủ của mình không cố ý giết người do mất tự chủ sau khi sử dụng chất có cồn. Tuy nhiên, các công tố việc cho hay, căn cứ vào việc Thomas đã đánh và đâm bạn trai mình nhiều lần, có thể phải đối mặt với án tù giam từ 18 đến 36 năm.





