Bản tin 8H: Tìm thấy thanh niên người Đức trốn cách ly từ Thanh Hóa ra Hà Nội

Tối 13/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), cho biết một người trường hợp người nước ngoài tên Gecken Stefan (30 tuổi, quốc tịch Đức) bỏ trốn khỏi khu cách ly COVID-19, lên tàu hỏa ra Hà Nội vào 5h50 sáng cùng ngày. Từ ngày 5-6/4, anh này đến Thanh Hóa và được cách ly tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng cho đến ngày 12/4. Theo quy định, anh Stefan vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết ngày 20/4. Trong tối 13/4, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tìm thấy Stefan và đưa đi cách ly.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/4, các tỉnh phía Bắc mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18-22 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 21-29 độ C, ở Nam Bộ từ 26-32 độ C.

Tối 13/4, đại diện UBND phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết đơn vị xử phạt vi phạm hành chính với anh Dolci Lorenzo (29 tuổi, quốc tịch Italy) 200 nghìn đồng vì không đeo khẩu trang. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người này di chuyển bằng xe máy đến nhiều nơi trên địa bàn TP Đà Nẵng nhưng không mang khẩu trang. Khi được nhắc nhở, du khách này phản ứng gay gắt, có hành vi xúc phạm những người xung quanh.

Anh Dolci Lorenzo đi xe máy, không đeo khẩu trang được người dân ghi lại.

Sáng ngày 14/4, Bộ Y tế cho biết, không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 sau 12 giờ đồng hồ kể từ 18 giờ qua. Như vậy Việt Nam hiện có 265 ca bệnh. Trong đó, 160 người từ nước ngoài chiếm 60,4% và 105 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 39,6%. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, hiện có 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện. 3 ca bệnh nặng, trong đó bệnh nhân 91 là phi công người Anh vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 13/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phan Văn Triều (46 tuổi), Trưởng Phòng CSGT Công an Tây Ninh, giữ chức Trưởng Công an TP. Tây Ninh. Đồng thời, bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Trung Thái (43 tuổi), Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh, giữ chức Giám thị Trại Tạm giam, Công an tỉnh Tây Ninh.



Chiều 13/4, tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, bệnh nhân số 22 người Anh đã xuất viện sau khi có kết quả âm tính, nhưng sau đó lại dương tính trở lại. Cụ thể, ca bệnh này được điều trị tại TP.Đà Nẵng từ ngày 8/3-27/3. Sau khi xét nghiệm âm tính, ông này xuất viện và di chuyển vào TPHCM để về Anh hôm 11/4. Khi đến TPHCM, ngành y tế kiểm soát xét nghiệm ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho kết quả dương tính.



Khoảng 16h ngày 13/4, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên nền đất dưới tòa nhà cao tầng số 110 trên đường Trần Phú (Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội). Người này được đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Theo nhân chứng tại hiện trường, nạn nhân tử vong là một phụ nữ trung tuổi, thời điểm rơi xuống đất trúng đầu xe ô tô đỗ tại ngõ 102 Trần Phú.



