Triển khai quyết định nhân sự của Bộ trưởng Công an tại Tây Ninh

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phan Văn Triều (46 tuổi), Trưởng Phòng CSGT Công an Tây Ninh, giữ chức Trưởng Công an TP. Tây Ninh.Đồng thời, bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Trung Thái (43 tuổi), Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh, giữ chức Giám thị Trại Tạm giam, Công an tỉnh Tây Ninh.Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, tiếp tục phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Chinhphu.vn