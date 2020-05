Bản tin 8H: Trung tâm Thị Nghè chia chác 760 triệu đồng tiền từ thiện cho cán bộ

Quảng cáo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 43/C03-P13 ngày 27/6/2019.



Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 298 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Giảm hơn 13.000 người cách ly, bệnh nhân điều trị COVID-19 lâu nhất hồi phục kỳ diệu. Sáng ngày 12/5, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận ca mắc mới. Hiện Việt Nam vẫn có 288 người mắc COVID-19, trong đó 249 người khỏi bệnh/xuất viện. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.929, giảm hơn 13 nghìn người so với 12 giờ trước đó. (XEM CHI TIẾT)

Trung tâm Thị Nghè chia chác 760 triệu đồng tiền từ thiện cho cán bộ. Thanh tra TPHCM xác định Trung tâm Thị Nghè (thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội TPHCM) có việc để ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, đã chia cho cán bộ, nhân viên của trung tâm là 760 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Nhiều phường ở Quận 2 TPHCM sẽ được sáp nhập. 4 phường tại Quận 2 thuộc diện phải tổ chức sáp nhập là phường Bình Khánh, phường Bình An, phường Thủ Thiêm và phường An Khánh. Theo chủ tịch UBND quận này, hiện nơi đây đang xây dựng đề án, sau đó lấy ý kiến cử tri để tiến hành sát nhập phường An Khánh với phường Thủ Thiêm và sáp nhập phường Bình Khánh với phường Bình An. (XEM CHI TIẾT)

Trung ương thảo luận tại tổ về công tác nhân sự. Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị 12, Trung ương đã tổ thảo luận về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và phương hướng công tác nhân sự khóa XIII. Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 11/5 tại Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất.

Trong buổi sáng, BCH T.Ư Đảng họp phiên khai mạc tại Hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo, xin ý kiến BCH T.Ư Đảng về Chương trình Hội nghị lần thứ 12 BCH T.Ư Đảng khóa XII. (XEM CHI TIẾT)

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định 620/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ pháp lý để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh; phấn đấu đến năm 2030 Kiên Giang trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu, có khả năng tự chủ ngân sách, là động lực tăng trưởng mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa dông diện rộng, đề phòng lốc sét và lũ quét. Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm nay (12/5), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.

Khu vực Hà Nội từ sáng sớm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Trong hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng; vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Vĩnh Phúc.

Đỗ Hợp