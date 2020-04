Bản tin 8H: Truy tìm ô tô tông người trọng thương rồi bỏ trốn tại Hà Nội

Quảng cáo

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra, truy tìm xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn. Cụ thể, khoảng 23h45 ngày 29/3, xe máy BKS 29B1-819.40, do anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1981) điều khiển, bị một chiếc xe ô tô màu trắng đi cùng chiều tông trúng tại khu vực số 521 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân). Sau cú tông mạnh, anh Dũng ngã xuống đường bị thương nặng. Tuy nhiên, tài xế ô tô không dừng lại giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm 31/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Ngày 1/4, nắng nóng vẫn còn xảy ra diện rộng với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và một số nơi miền Tây Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-15 giờ. Thủ đô Hà Nội ngày và đêm 1/4 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Thành phố Hải Phòng đã hủy kết quả trúng tuyển đối với 4 công chức tại kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế giao 2019. Trong đó, kết quả của chị chị Phạm Thu Hương (SN 1994) bị hủy do không hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức theo quy định. Ba trường hợp còn lại là chị Nguyễn Thị Linh Giang (SN 1990), Vũ Thị Quy (SN 1994) và Đào Thị Quỳnh Trang (SN 1991) bị hủy bỏ kết quả do có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

Năm nay, ngày Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch) rơi vào ngày ngày 2/4 (dương lịch). Do ngày này rơi vào thứ 5, không thực hiện hoán đổi giữa ngày đi làm và ngày nghỉ nên người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất. Sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương gần 1 tháng sẽ tới dịp nghỉ lễ chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2020. Do 2 ngày nghỉ này rơi vào thứ 5 và Thứ 6, sau đó là 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên dịp này người lao động được nghỉ 4 ngày.

Ngày 31/3, ông Nguyễn Quang Hải, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã đuổi học 1 năm nữ sinh L.A.T. (lớp 12C3). Đồng thời, thầy chủ nhiệm lớp 10A6 và cô giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3 bị kỷ luật khiển trách. Trước đó vào ngày 19/12/2019, T. đánh đập dã man H.L.Tr. (học sinh lớp 10A6, THPT Lê Hồng Phòng, hiện đã chuyển về một trường ở TP Vinh, Nghệ An) tại một quán nước. Nguyên nhân do Tr. nói xấu mẹ nữ sinh A.T.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này vừa cứu hộ 6 công nhân mỏ bị mắc kẹt suốt 15 giờ đồng hồ trong lò than. Trước đó, khoảng 3h ngày 31/3, tại khai trường Tây Bắc Ngã Hai, Công trường 01, Công ty 35, Tổng Công ty Đông Bắc (xã Dương Huy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra sự cố tụt vỉ chống lò than, khiến 6 công nhân bị mắc kẹt. Sau khi được cứu, 3 công nhân sức khỏe ổn định, 3 công nhân bị thương rất nặng phải nhập viện.

Bộ Y tế cho biết, tới 6 giờ sáng ngày 1/4 ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 212 người. Trong đó 1 ca là nhân viên Công ty Trường Sinh, 1 ca bị nhiễm bệnh trong cộng đồng và 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện tại, Việt Nam có 57 ca đã được chữa khỏi và không có ca tử vong. (XEM CHI TIẾT)

