Bản tin 8H: Xe khách đang chạy bất ngờ ‘rụng bánh’, nhiều người nhập viện

Quảng cáo

Xe khách "rụng bánh" nằm phơi bụng giữa đường, nhiều người bị thương. Khoảng 10h ngày 18/8 trên Quốc lộ 13 đoạn qua phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát (Bình Dương), xe khách loại 29 chỗ biển số TP HCM chở theo khoảng 20 hành khách lưu thông theo hướng từ Bình Dương đi Bình Phước. Khi xe lưu thông đến khu phố 5, phường Mỹ Phước, 2 bánh phía sau của xe bất ngờ văng ra khỏi xe khiến xe chao đảo rồi lật ngang đường. Ít nhất 10 người phải nhập viện trong vụ việc. Tại hiện trường, xe khách bị lật ngang hư hỏng nặng nằm chắn hết 1 làn đường, gây ùn tắc kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày 19/8 các khu vực trong cả nước ngày nắng, mưa và dông xuất hiện vào chiều tối và đêm, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại Trung Bộ, ngày 19/8, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Xuống thác nước tắm, 3 thanh niên Gia Lai bị nước cuốn mất tích. Khoảng 13h ngày 18/8, 6 nam nữ thanh niên gồm: Nguyễn Thị Hòa D. (SN 2002, trú TP Pleiku); Lê Anh T. (SN 2001, tỉnh Phú Yên); Trần Văn T. (SN 2000); Bùi Văn Đ. (SN 2000); Nguyễn Đình Q. (SN 2000, cùng trú tại huyện Ia Grai) và Phan Viết L. (SN 1997, trú tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, Gia Lai) đến thác nước làng Mèo thuộc xã Ia Grăng để chơi. Lúc này, 4 em là Đ., L., Q. và T. xuống tắm ở thác nước thì Q. bị dòng nước lớn cuốn chìm. Thấy vậy, 3 người còn lại ứng cứu nhưng Đ. và L. cũng bị dòng nước lớn cuốn trôi, mất tích. Đến 19h30 ngày 18/8, cơ quan chức năng vẫn tìm kiếm ba nạn nhân trên.

Phát hiện quả bom “khủng” dưới sông Tam Bạc. Chiều 18/8, một số người dân chài lưới đã phát hiện một quả bom nằm lại dưới lòng sông Tam Bạc đoạn ngay chân cầu mới Tam Bạc thuộc địa bàn phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Quả bom có chiều dài khoảng 1m, nặng tầm hơn 100kg. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường, căng dây cảnh báo nguy hiểm, giải tỏa đám đông gần khu vực có bom, đảm bảo an toàn cho người dân để chờ lực lượng công binh đến xử lý. Thông tin từ đại diện UBND phường Hạ Lý cho biết đến đêm cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại khu vực để giải quyết vụ việc.

Ngày 18/8, thông tin từ ông Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang cho biết: Cơ quan này vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Văn Nhượng - Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Ông Nhượng bị kỷ luật do vi phạm các quy định của cán bộ, đảng viên trong thi hành công vụ. Cụ thể, ông Nhượng đã gọi điện thoại cho cán bộ Đội Thanh tra Giao thông huyện Châu Thành, tỉnh An Giang "yêu cầu" không xử lý ô tô chở khách dừng, đỗ sai quy định, với lí do xe này của “người quen” ông. Giám đốc Sở GTVT còn cho biết thêm, hiện Sở đang xin ý kiến Sở Nội Vụ, sắp tới sẽ cho ông Nhượng ra khỏi ngành thanh tra. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/8, thông tin từ công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ việc, một người đàn ông nước ngoài rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 (ngày 18/8), người dân xung quanh 1 tòa nhà Trung tâm anh ngữ nằm trên đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng 4 xuống đất. Khi mọi người chạy lại thì người đàn ông này đã tử vong. Được biết, nạn nhân là một thầy giáo người nước ngoài dạy Anh ngữ của một Trung tâm trên đường Lê Hồng Phong và đã dạy được một tuần. (XEM CHI TIẾT)



Người dân lao vào đánh chết con chó cắn bị thương nhiều người giữa chợ. Thông tin ban đầu, vào chiều 17/8, một con chó tấn công nhiều người, làm 7 người bị thương, trong đó có 2 người bị cắn sâu, chảy máu nhiều. Chủ tịch UBND phường 7 (thành phố Cà Mau) báo cáo chính thức, 7 người bị chó cắn đã đến Bệnh viện tiêm ngừa và tiếp tục theo dõi, chưa có biểu hiện bất thường. Khi nghe tiếng truy hô, cầu cứu, những người dân đã đánh chết chó dữ và được cơ quan y tế dự phòng lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Hiện, chưa tìm ra danh tính chủ con chó nói trên. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh