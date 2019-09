Bản tin 8H: Xôn xao chủ xe Mazda bốc được biển số đẹp 61A 666.66

Quảng cáo

Ngày 17/9, mạng xã hội xôn xao bàn luận việc một người đàn ông được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương cấp biển số đẹp 61A 666.66. Theo đó, anh Trương Hoài Ân, 25 tuổi, địa chỉ phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, đã bốc số và được cấp biển số trên cho chiếc ôtô hiệu Mazda do anh là chủ sở hữu. Nhiều người bình luận rằng anh Ân là "bàn tay vàng" trong việc bốc số, và nếu anh bán lại chiếc xe này thì có thể lời vài trăm triệu đồng nhờ có biển số đẹp. Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Người Lao Động, đại diện phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết anh Ân bốc số vào sáng 17/9. Việc bốc trúng số này là hoàn toàn ngẫu nhiên và thực hiện đúng quy định về việc cấp biển số.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ hôm nay (18/9) có mưa rào rải rác và có dông nhiều nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm qua tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Dự báo ngày và đêm nay, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Từ nay đến ngày 19/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trưa 17/9, hàng ngàn công nhân Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (Hàn Quốc; đóng tại KCN Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã bức xúc ngừng việc tập thể, tập trung trước văn phòng điều hành đòi gặp lãnh đạo công ty vì cho rằng trong thức ăn "có dòi". Theo các công nhân, sau khi hoàn thành ca sáng, họ ngồi vào bàn ăn cơm trưa thì phát hiện trong thức ăn như cá viên chiên, thịt bò... có những sinh vật giống như những con dòi bò lúc nhúc. Nhiều người bất bình bỏ dở bữa cơm trưa, đi tìm gặp những người có trách nhiệm để phản ánh. Sau đó, đại diện công ty đã xuống xin lỗi, hứa sẽ khắc phục. Được biết, mỗi phần cơm của công nhân tại Công ty Panko Tam Thăng có giá 15.000 đồng.

Tàu cá bất ngờ bốc cháy ở Bến Tre, hơn 7 tỷ đồng hóa tro than. Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), vào 9h45 phút hôm nay 17/9, tàu cá BT - 94572 TS bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại bến nhà thuộc xã Bình Thới, huyện Bình Đại. Sau 3 giờ chữa cháy, ngọn lửa cũng đã được khống chế, hậu quả thiêu rụi và nhấn chìm 2/3 thân tàu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Được biết, tàu cá gặp nạn của ông Tô Riếp ngụ ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. Vụ cháy tàu gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Hiên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/9, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định về "Phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Thủ Thiêm 4". Cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu đô thị mới Nam Sài Gòn, có tổng chiều dài gần 2,2 km, rộng 28 m với 6 làn xe và 2 lề bộ hành; tuổi thọ thiết kế 100 năm, chịu được động đất cấp 7; tĩnh không thông thuyền 80x10 m; vận tốc thiết kế 60 km/h. Theo yêu cầu của UBND TP HCM, cầu Thủ Thiêm 4 phải có kiến trúc mang tính biểu tượng, độc đáo, tạo điểm nhấn cho khu vực quận 2 và 7. Sở Quy hoạch Kiến trúc TP được giao chủ trì việc tổ chức thi tuyển để làm cơ sở triển khai dự án. (XEM CHI TIẾT)



Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất nghỉ thêm 3 ngày trong năm. Phương án đầu tiên là nghỉ Quốc khánh 4 ngày, từ 2 đến 5/9 hàng năm. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng liên đoàn), ngày Quốc khánh ở Việt Nam gần với ngày khai giảng và ngày 5/9, nhiều bố mẹ thường nghỉ làm để đưa trẻ đến trường. Do đó, Tổng Liên đoàn đề xuất nghỉ thêm ngày 3 và 4/9 để các gia đình chuẩn bị, ngày 5 để các phụ huynh đưa trẻ đến trường. Phương án 2 là nghỉ thêm 2 ngày vào dịp Tết Dương lịch (từ ngày 1 đến 3/1) và nghỉ một ngày vào ngày gia đình VN (28/6). Theo ông Hiểu, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn đã thống nhất và sẽ kiến nghị với Quốc hội hai phương án trên vào dự thảo Bộ luật Lao động đang được lấy ý kiến. (XEM CHI TIẾT)



Tại Quyết định 1196/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn. Trước đó, tại phiên họp bất thường ngày 23/8, các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đã nhất trí bầu ông Phan Trọng Tấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh