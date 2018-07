Bão số 3: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra tố, lốc

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên từ chiều nay đến đêm 19/7, ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to trở lại. Cảnh báo, từ ngày 19-20/7, mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ (trọng tâm mưa rất to tập trung ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

LINH ANH