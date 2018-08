Bão số 4 đổi hướng Tây bắc liên tục mạnh thêm

Cơn bão số 4 đã đổi hướng dịch chuyển sang hướng tây bắc và tiến về phía nước ta. Do ảnh hưởng của hoàn lưu ở rìa phía tây cơn bão, ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa dông xuất hiện rải rác ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, còn khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Từ đêm nay đến ngày 17/8, với ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 250 – 350 mm trong đợt này. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đặc biệt ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ.

Về nhiệt độ, do trời chuyển nhiều mây hơn nên nền nhiệt ngày hôm nay có xu hướng giảm xuống ngưỡng 31 – 34 độ C cho khu vực phía Tây Bắc Bộ và 30 – 33 độ C cho khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong đêm nay, thời tiết mát mẻ dần với mức nhiệt giảm về ngưỡng từ 23 – 26 độ C ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và 24 – 27 độC cho khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió tây nam nên mưa rào và dông diễn ra ở diện vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến từ 32 – 35 độ C cho khu vực từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế và 31 – 34 độ C cho khu vực từ Đà Nẵng – Bình Thuận, đêm nay nền nhiệt giảm dần về ngưỡng 25 – 28 độ C.

Trạng thái mưa diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có dấu hiệu giảm khi gió tây nam vẫn duy trì cường độ mạnh. Hội tụ tốc độ mạnh hơn ở khu vực phía bắc Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai nên ở đây vào chiều tối và đêm còn có mưa vừa, có nơi mưa to, còn khu vực Nam Bộ phổ biến có mưa, mưa rào và rải rác có dông.



Về nhiệt độ, nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ phổ biến ở Tây Nguyên từ 26 – 29 độ C còn ở Nam Bộ là từ 29 – 32 độ C, nền nhiệt thấp nhất đêm nay ở khu vực Tây Nguyên ít thay đổi, vẫn dao động từ 21 – 24 độ C ở Tây Nguyên và Nam Bộ là từ 23 – 26 độ C.

LINH ANH