Bão số 9 gây lũ lớn trên các sông miền Nam

TPO - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 9 nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ nay đến 28/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ.