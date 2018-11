Bắt 4 xe container vận chuyển hàng chục cây 'khủng' không rõ nguồn gốc

Sáng 29/11, Thiếu tá Nguyễn Trung Phước, Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình cho biết tổ công tác của đơn vị vừa bắt giữ 4 xe container chở hàng chục cây gỗ "khủng" không rõ nguồn gốc.

Các xe container vận chuyển gỗ khủng không rõ nguồn gốc bị tạm giữ

Các xe gồm: xecontainer BS 43C-152.05, kéo theo rơ móc BS 43R - 019.58, do tài xế Lê Hòa (ở H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) điều khiển; xe container BS 43C - 068.97 kéo theo rơ móc BS 43R-008.13, do tài xế Vũ Đức Huy (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển; xe container BS 43C - 104.07 kéo theo rơ móc BS 43R-1056, do tài xế Trần Đăng Tuấn (ở huyện Hòa Vang) và xe container BS 43C-081.81 kéo theo rơ móc BS 43R - 012.91, do tài xế Đào Viết Hưng (ở Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) điều khiển.

Qua kiểm tra, trên 4 xe có tổng cộng 21 cây gỗ tròn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ



Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên QL1 đoạn qua thôn Thanh Chi 1 (xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) thì phát hiện 4 xe container đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu cho các xe dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên 4 xe có tổng cộng 21 cây gỗ tròn (chưa xác định được khối lượng và chủng loại). Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên.

Theo thiếu tá Phước, trong 4 xe container nói trên có 2 xe vi phạm quá khổ giới hạn đường bộ. Khối lượng gỗ trên 4 xe container bị bắt giữ ước tính hàng chục m3 gỗ.

Hiện xe và tang vật vụ vận chuyển cây "khủng" đã được bàn giao cho Hạt kiểm lâm Bắc Quảng Nam (thuộc Chi cục kiểm lâm Quảng Nam) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoài Văn