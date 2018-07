Bella đã khám, con trai tạm ổn

“CHỊ ẤY BỊ NẶNG THẾ NÀY 3,4 NĂM NAY”

Tin mới nhất, Đoàn Thúy Hà tức Bella đã rời Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 ở Đông Anh- Hà Nội, được đưa đến một Trung tâm Bảo trợ Xã hội ở tỉnh Hải Dương quê nhà. Con trai cô được em họ của Hà chăm lo, có sự giúp sức của một Mạnh Thường Quân.

Ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội của tỉnh Hải Dương, Hà không ngớt chửi bới đe dọa người xung quanh, chứ không được “khôn” như hôm chúng tôi gặp tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 ở huyện Đông Anh. Khôn ở đây, nghĩa là không chửi mắng ai, tỏ vẻ biết điều và ra sức xui chúng tôi can thiệp để mẹ con cô mau rời khỏi Trung tâm.

B.K.O, em họ Hà, kể: Trước kia Hà xinh xắn, tính cũng rộng rãi. Không có bố, mẹ trọng bệnh mất đi, Hà còn hai anh trai nhưng bây giờ người thân lo lắng cho cô chỉ còn bà ngoại và cậu ruột, là bố của O. Từ ngày đi học Hà đã thích nổi tiếng và luôn đề cao cái Tôi. Mẹ mất cộng thêm cú sốc tình cảm riêng tư khiến Hà “bị nặng” thế này khoảng 3,4 năm nay. O.kể Hà thoắt ẩn thoắt hiện, có lúc vừa thấy chị họ livestream trên mạng, O.tìm đến nơi thì Hà đã đi mất. Mạnh Thường Quân nữ tên là Hằng mà chúng tôi gặp hôm 3/7 ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 cũng kể: Vừa qua vì lo cho cháu bé, cô phải theo sát Hà, chỉ trong 4 ngày hai mẹ con lang thang tới 6 tỉnh!

Hôm đó trong căn phòng nhỏ, sự việc đầu tiên đập vào mắt đã gây choáng: Đứa trẻ bị bít bùng trong chiếc xe đẩy giữa tiết trời nực nội (ngoài đường đo được 50 độ). Chiếc xe bít bùng này xuất hiện trên mạng hàng tháng nay, có lúc chình ình giữa đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ khi người mẹ mải bắt taxi. Chúng tôi nài mãi Hà mới cho lại gần, dẹp bỏ đống đồ đạc trên xe để nhìn thằng bé. Nó nằm ngoẹo cổ sang một bên, trông rất khổ sở, khó nhọc. Chúng tôi yêu cầu Hà chỉnh sửa tư thế để thằng bé được thoải mái hơn.

Hỏi ông Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 rằng 5 ngày ở đây, Hà có vẻ thương con không, ông đáp: “Không”. Một vài biểu hiện: Con khóc không dỗ, luôn để con dính chặt trên xe đẩy nóng nực trong khi cháu đang tuổi tập đi... Ông cho biết người mẹ này luôn nói năng bất nhất, ngay cả lời khai về nhân thân cũng không thể tin được. Các nhân viên đã phải rất vất vả với hai mẹ con.

Gặp Hà, điều chúng tôi quan tâm: Một ngày của hai mẹ con diễn ra thế nào? Cô lấy tiền đâu nuôi con, sao không ổn định một nơi mà cứ lang thang vất vưởng? Cô có biết nhiều hành động của mình gây nguy hiểm cho con? Thằng bé từng bị ngã hay gặp phải tai họa gì? Sắp tới định sống thế nào, làm gì ra tiền? Vân vân. Chúng tôi còn quan tâm chuyện cô có bị ai sàm sỡ, xâm hại, bởi lo rằng ngày nào đó Peter lại có em.

Hà luôn miệng nói với hai phóng viên Tiền Phong và An ninh Thủ đô: Em là người sống có đức lắm, em không ăn không của ai bao giờ, em nuôi con rất có trách nhiệm nhưng nhiều người chỉ muốn bắt cóc, ăn trộm nó.

Hà nhận mình là ca sĩ nổi tiếng, bây giờ vẫn đi hát đi diễn, làm em-vi (MV) đều, cát sê vài triệu, có đêm chạy sô ba thành phố... Không xin ai bao giờ nhưng có lúc lại bảo giờ vẫn đầy người cho tiền nên cô phải đến tận nơi mà lấy, ở Hải Phòng, Hải Dương...

Báo chí chất vấn trách nhiệm của Cục Trẻ em trong vụ Bella ngược đãi con, 29/6/2018. ảnh: VK

Hà mồm miệng liến thoắng, vừa nói vừa nghĩ rất nhanh các câu trả lời, nếu không ngắt thì cô cứ thế tuôn không ngừng nghỉ. Người không kiên nhẫn nghe ắt mệt.

Hỏi thăm sức khỏe, Hà nhe hàm răng trắng cho biết một anh tên H. cho cô 5 triệu để làm 20 cái răng lúc mới mổ đẻ nên bây giờ rất ê buốt, hồi vừa làm răng người rất yếu.

Hà giải thích lý do không thèm ở Sài Gòn, là vì người ta thuê nhà cho cô nhưng không chịu đưa “bìa đỏ”, và vẫn bắt cô đi làm. Bây giờ cô hỏi đứa em họ rằng nếu cô chịu về nhà bà ở Hải Dương thì có đưa bìa đỏ không, nếu không sẽ không về.

MUỘN CÒN HƠN KHÔNG

Tối muộn 29/6, một nhóm đàn ông và phụ nữ xông vào tận đồn công an quận Hoàn Kiếm chửi rủa “con khốn Bella”. Họ nói vừa thấy cô đánh đứa bé. Sẵn bực mình với các clip nổi tiếng “hot girl Bella ngược đãi con” trên mạng nên họ chẳng e ngại văng tục trước mặt nhà chức trách khiến các chiến sĩ công an phải can gián.

Nghe Đoàn Thúy Hà kể chuyện thì phải lựa lọc rất kỹ, nhưng có điều này là sự thật: Cô luôn bị trêu ở khắp nơi. Trêu vì cô đi đâu quỵt tiền đấy, nói như máy khâu và hoang tưởng về sự nổi tiếng của mình. Trêu vì cô tha lôi một đứa trẻ và dùng nó để “kiếm”. Chỉ trêu chọc để tiêu khiển, còn số phận của cháu bé thì sao?

Đoàn Thúy Hà có bệnh không, chỉ cần xem các clip trên mạng đã thấy. Trực tiếp gặp càng nhận ra: giao con cho người mẹ này sẽ nguy hiểm chừng nào. Nhiều người cũng bị bệnh nhưng họ lành hiền và có bản năng của người mẹ tốt, còn Hà không phải tạng đó. Vào đến nhà xã hội cô còn tiếp tục gây hấn vì cho rằng mọi người xung quanh khó chịu mỗi khi con cô đi vệ sinh bẩn thỉu.Thằng bé này, trộm vía dễ thương. Hôm mẹ xông vào đồn công an quận Hoàn Kiếm để kêu cứu với một dây nam nữ đi theo chửi mắng “con mẹ mất dạy”, nó ngồi trên xe đẩy cứ nhìn chằm chằm bối cảnh trước mặt. Mới tròn 1 tuổi thôi.

Vừa qua, có lãnh đạo cơ quan chức năng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao báo chí lại làm to chuyện vụ việc cô Bella này?” Sự thật, báo chí vào cuộc từ năm ngoái nhưng chưa hề rốt ráo. Cho đến năm nay, dù khá muộn nhưng một số báo thật sự quan tâm số phận của Peter Hoàng để có được sự vào cuộc một số cơ quan và cả người nhà. Cho đến hôm nay, Đoàn Thúy Hà đã được gia đình đưa đi giám định tâm thần, còn con trai được dì họ đón về nuôi với sự giúp sức của một Mạnh Thường Quân. Ít ra cũng phải như vậy. Và muộn còn hơn không.

Vi Khanh