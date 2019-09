Bệnh viện Nhi Đồng Nai nhận sai sót vụ bé trai tử vong vì bị mổ nhầm

Quảng cáo

Chiều ngày 5/9, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Nai đã thông tin với báo chí và gia đình của bệnh nhi Mai Tuấn Kiệt -người bị tử vong liên quan đến trách nhiệm của bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Trước đó, ông Mai Đức Tín đã gửi đơn khiếu nại lên Sở Y tế Đồng Nai về cái chết bất thường của con trai là Mai Tuấn Kiệt. Phía gia đình ông Tín cho rằng, Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tắc trách, chẩn đoán sai dẫn tới cái chết oan uổng của cháu.

Ông Mai Đức Tín, bố bệnh nhi Kiệt tại buổi làm việc

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, ngày 12/6, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Mai Tuấn Kiệt 13 tuổi (ngụ tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) được chuyển đến từ Bệnh viện Shing Matk với chẩn đoán gãy trật xương chậu. 15 giờ 30 ngày 14/6, bệnh nhi Kiệt sốt 38,50C, đau vùng hố chậu phải. Bác sĩ chẩn đoán lâm sàng nghi bệnh viêm ruột thừa nên ê-kíp trực chỉ định mổ ruột thừa nội soi, kết quả viêm ruột thừa sung huyết.

Ngày 15/6, bệnh nhi được phẫu thuật, sau 30 phút thì tim ngưng thở. Từ ngày 15/6 đến ngày 17/6, bệnh trạng của bệnh nhi diễn tiến nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan. Sau đó được chuyển lên bệnh viện nhi đồng 2, TPHCM. Sau 38 ngày điều trị tích cực nhưng vì bệnh tình quá nặng nên bệnh nhi Mai Tuấn Kiệt tử vong vào ngày 24/7.

Tại buổi làm việc, bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã thay mặt Ban giám đốc bệnh viện xin lỗi gia đình bệnh nhi tử vong và nhận chi trả viện phí cho gia đình. Bác sĩ Hà thừa nhận có những sai sót nghiêm trọng ban đầu trong việc chẩn đoán. Từ đó dẫn đến việc cháu Kiệt bị nhiễm trùng, ngưng tim.

Theo bác sĩ Hà, do bệnh nhi có triệu chứng của bệnh viêm ruột thừa nên bác sĩ phải phẫu thuật. Lí giải về việc nhiễm trùng là do tụ máu bầm ở mô mềm sau khoang là do các bác sĩ không phát hiện ra. Về hiện tượng cháu Kiệt ngưng tim là do hội chứng QT dài, lúc chữa trị phía bệnh viện không phát hiện ra. (Hội chứng QT kéo dài là một trong những bệnh lý về tim khi hệ thống điện tim trở nên bất thường. Hội chứng QT kéo dài có thể dẫn đến một số rối loạn nhịp tim nghiêm trọng và có thể gây tử vong).

Đồng thời, phía bệnh viện đã tiến hành kỉ luật các bác sĩ trong việc tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi Kiệt do đã không phát hiện kịp thời, không giải thích rõ tình trạng bệnh của cháu với người nhà với hình thức kỷ luật là xếp loại C, không hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

