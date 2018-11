Bí ẩn xe cấp cứu 'dù' mang biển xanh

Như thông tin đã đưa, hàng loạt xe cấp cứu “dù” được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ưu ái cho đỗ đón bệnh nhân tại sân bệnh viện; kèm theo là một phòng điều hành cho những chiếc xe này tại cổng bệnh viện có tên: “Tổ điều hành xe cấp cứu 115”.

Được biết, trước khi có phản ánh của dư luận, toàn bộ các xe trên đều được dán dòng chữ Vận chuyển cấp cứu Hà Sơn, số GPHĐ: 278/HNO-GPHĐ kèm số điện thoại và logo của hãng xe này. Trong đó, có 1 chiếc xe mang biển xanh BKS: 28M - 000.29 vừa gặp tai nạn trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

Bà Lê Thị Thanh Hòa, Trưởng phòng Quản lý ngành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình thông tin: “Từ trước đến nay, Sở Y tế Hòa Bình chưa bao giờ cấp phép hoạt động cho xe cấp cứu vận chuyển người bệnh mang tên Hà Sơn”. Theo báo cáo của Bệnh viện Hòa Bình, thời gian gần đây, bệnh viện có tổ chức đấu thầu cung ứng dịch vụ vận chuyển người bệnh.

Tham dự thầu có Cty Cổ phần dịch vụ y tế Hà Sơn và Cty TNHH MTV Anh Vũ. Kết quả đấu thầu lần 1, bệnh viện đã chọn liên danh nhà thầu Hà Sơn - Tiến Thịnh trúng thầu và tổ chức ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, việc lựa chọn này đã bị Sở Y tế Hòa Bình yêu cầu hủy bỏ kết quả đấu thầu do chưa đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan.

Trao đổi với đại diện hãng xe cấp cứu Hà Sơn qua điện thoại, vị này khẳng định đã bóc toàn bộ logo Hà Sơn trên các xe cứu thương, cả xe biển xanh trước khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên vị này từ chối trả lời về nguồn gốc của chiếc xe biển xanh.

Theo hồ sơ Bệnh viện Hòa Bình cung cấp, Cty cổ phần dịch vụ y tế Hà Sơn đã được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại số 84, ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với chỉ 1 xe cứu thương. “Còn những xe cứu thương mang thương hiệu Hà Sơn đang đỗ tại sân Bệnh viện Hòa Bình chưa thấy bệnh viện cung cấp hồ sơ”, lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình cho hay.

Sau khi nhận được phản ánh của PV Tiền Phong, đại diện Bệnh viện đa khoa Hòa Bình từ chối bình luận về những nội dung báo nêu. Đồng thời cho biết, sẽ chuyển những nội dung dư luận thắc mắc đến các phòng chuyên môn và thông tin cho báo chí.

Chiếc xe biển xanh “vô chủ”?

Đối với chiếc xe biển xanh, lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình cho biết đây là xe thuộc Bệnh viện Kim Bôi, quản lý thế nào thì chính bệnh viện nắm rõ nhất. Trả lời về việc này, lãnh đạo Bệnh viện Kim Bôi thông tin: “Từ năm 2014 khi tôi về tiếp nhận thì trong biên bản bàn giao tài sản không có chiếc xe biển xanh 28M - 000.29”. Vị này thông tin thêm, tháng trước có đơn vị qua Bệnh viện Kim Bôi đặt vấn đề bán thanh lý chiếc xe cấp cứu nói trên, tuy nhiên do không có biên bản bàn giao nên bệnh viện không đồng ý.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, chiếc xe cấp cứu nói trên được nhập khẩu nguyên chiếc vào ngày 12/5/2009, do một doanh nghiệp tư nhân tại Tiên Du, Bắc Ninh đứng tên đăng ký lần đầu. Đến ngày 10/4/2014 được chuyển về Hòa Bình đăng ký tại Bệnh viện Kim Bôi. Giám đốc Bệnh viện Kim Bôi khi đó là người đứng tên trên đăng ký xe. “Phòng CSGT đăng ký theo đúng Thông tư 36/2010 của Bộ Công an về đăng ký xe biển xanh cho đơn vị sự nghiệp có thu”, vị này cho hay. Việc quản lý xe cứu thương sau đăng ký thuộc bệnh viện, lực lượng CSGT rất khó kiểm tra xử lý loại hình xe cứu thương mà phải phối hợp với các đơn vị chuyên môn như Sở Y tế.

Hiểu Minh