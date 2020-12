Bị CSGT lập biên bản, tài xế đánh lái cho xe tải chắn ngang QL1A

Quảng cáo

Thông tin từ Phòng CSGT Hà Tĩnh, cho biết lực lượng chức năng đang tạm giữ một phụ xe tải để điều tra về hành vi cản trở giao thông.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 11/12, trong lúc tuần tra kiểm soát trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, lực lượng CSGT phát hiện ôtô tải biển số BKS 49C – 082.07 do tài xế Bùi Văn Hùng (37 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển không có giấy phép vận tải.

Tài xế đánh lái chắn xe trên quốc lộ gây ách tắc.

Do không xuất trình được giấy phép vận tải, tài xế Hùng bị công an lập biên bản xử phạt. Sau khi bị lập biên bản xử phạt, tài xế Hùng bất ngờ yêu cầu phụ xe lên xe nổ máy, đánh lái chắn ngang đường rồi tắt máy, rút chìa khóa. Dù được lực lượng chức năng yêu cầu đưa chìa khóa xe nhưng phụ xe không thực hiện, còn riêng tài xế Hùng đã rời khỏi hiện trường.

“Công an đã lập biên bản xử lý lỗi vi phạm nhưng tài xế không chấp hành mà yêu cầu phụ xe lái xe chắn ngang quốc lộ gây ách tắc. Hiện chiếc xe đã được cẩu về tại Công an huyện Cẩm Xuyên để làm rõ vụ việc”, một cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho hay.

Công an huyện Cẩm Xuyên đang tạm giữ phụ xe để điều tra làm rõ.

Hoài Nam