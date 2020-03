Bị nhắc đeo khẩu trang, nam thanh niên lao vào đánh nhân viên bệnh viện

Quảng cáo

Theo đó, vụ việc xảy ra vào 22 giờ 55 phút, ngày 30/3/2020, khi nhân viên an ninh của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương làm việc tại chốt an ninh trước Trung tâm cấp cứu chống độc của bệnh viện thì một xe ô tô 4 chỗ ngồi dừng xe trước cửa Trung tâm để đưa một bệnh nhân vào cấp cứu do bị tai nạn giao thông.

Trên xe có 4 người, gồm tài xế, 2 nam thanh niên khác và bệnh nhân. Trong số 4 người trên xe, có 3 người đeo khẩu trang trong đó có bệnh nhân.



2 người đeo khẩu trang dìu bệnh nhân vào phòng cấp cứu, nam thanh niên còn lại không đeo khẩu trang đi vào phòng thì bị anh Long nhắc nhở.

Khi nhân viên bệnh viện hướng dẫn đeo khẩu trang và ngồi chờ tại khu vực dành cho người thân bệnh nhân, nam thanh niên liền quay ra chửi bới, xúc phạm anh Long.

Sau đó, người này còn xông vào đấm, xô ngã nhân viên này. Chỉ khi đội an ninh của bệnh viện và nam tài xế đi cùng vào can ngăn thì người này mới chịu dừng lại.

Thanh niên này sau đó được đưa ra ngoài khu vực bệnh viện để tránh lây nhiễm bệnh. Vụ việc khiến anh Long bị choáng, thâm tím vùng mắt và phù nề mặt. Toàn bộ sự việc được camera giám sát của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương ghi lại.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết hành động của nam thanh niên trên đã vi phạm quy định về trật tự công cộng và quy định về phóng chống dịch COVID-19 khi không đeo khẩu trang nơi công cộng, bệnh viện.

Trước sự manh động và hành vi côn đồ của nam thanh niên, ngay sáng 31/03/2020, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc.





Quang Lộc