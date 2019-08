Bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm Cảnh sát Giao thông trên mạng xã hội

Quảng cáo

Khoảng 8 giờ ngày 15/8/2019, tổ CSGT Công an huyện Ngọc Lặc làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư đèn đỏ thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, thì phát hiện Bùi Ngọc Anh (xã Minh Tiến) điều khiển xe máy biển BKS K5 009.24 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu. Tổ công tác đã tạm dừng phương tiện, yêu cầu Bùi Ngọc Anh xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, Bùi Ngọc Anh không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và các loại giấy tờ liên quan. Vì vậy, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.

Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Bình (là bạn của Bùi Ngọc Anh) đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh tổ công tác, đăng tải hình ảnh lên trang facebook cá nhân của mình với lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an huyện Ngọc Lặc.

Nội dung Nguyễn Văn Bình viết trên trang mạng xã hội Bản tường trình của Nguyễn Văn Bình. Ảnh Công an huyện Ngọc Lặc cung cấp



Sau khi hình ảnh kèm theo lời bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm do Nguyễn Văn Bình phát tán trên mạng xã hội, Công an huyện Ngọc Lặc đã vào cuộc điều tra và yêu cầu Bình lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Bình đã làm bản tường trình sự việc với cơ quan Công an huyện Ngọc Lặc, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hoàng Lam