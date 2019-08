Bị sét đánh ngừng thở, điện thoại cháy đen nhưng vẫn sống sót

Quảng cáo

Tiểu ra máu, đau bụng quằn quại vì SỎI THẬN TO NHƯ QUẢ TÁO, bà Vân đã áp dụng cách này!

Theo đó, khoảng 6 giờ chiều ngày 23/8, chị Lý Thị Bích K. (SN 1991, trú ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang di chuyển trên đường liên xã từ xã Tịnh Bắc về nhà. Đến đoạn cách phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Bắc khoảng 300m thì gặp nạn.



Theo lời nhân chứng kể lại, chị K. đang điều khiển xe máy trong lúc trời mưa dông, thì bị sét đánh trúng, bị ngã và bất tỉnh trên đường, chiếc điện thoại nạn nhân đang bỏ trong túi áo trước, cũng bị cháy đen, bốc khói. Ngay sau đó, người dân đưa chị Kiều đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Bắc.



Chiếc điện thoại nạn nhân để trong túi áo bị sét đánh cháy đen - ảnh N.N

Được biết, khi được đưa đến phòng khám thì chị Kiều đã ngừng thở, nhưng được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên tim chị đã đập trở lại.



Bác sĩ Nguyễn Văn Công - Trưởng Phòng khám đa khoa Tịnh Bắc, cho hay: “Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân K. trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng thở. Tuy nhiên, các y, bác sĩ vẫn tích cực cấp cứu, xoa bóp lồng ngực và sử dụng thuốc kích tim. Khoảng 16 giờ 30 phút, tim của bệnh nhân đập trở lại. Thế nhưng, sức khỏe của bệnh nhân chưa ổn định được nên đã yêu cầu người nhà bệnh nhân cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh”.



Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh nhân K được cho chụp CT, đo điện tim và tích cực cấp cứu, đến 18 giờ cùng ngày, nhịp tim của bệnh nhân dần ổn định.



Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Khoa cấp cứu, cho biết: “Thông thường những trường hợp bị sét đánh bị rối loạn nhịp tim, dẫn đến tuần hoàn bị ảnh hưởng. Nhiều trường hợp bị nặng dẫn đến tử vong. Nhưng trường hợp của bệnh nhân K được xem là may mắn hiếm có. Tiên lượng sức khoẻ tốt. Tuy nhiên, do bệnh nhân bị bỏng độ 1 và độ 2 ở vùng cổ và ngực, nên cần phải lưu lại bệnh viện để được tiếp tục theo dõi và điều trị vết bỏng”.



Được biết, hiện nay, thời tiết tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi rất dễ xảy ra mưa dông, sấm sét vào các buổi chiều tối. Do đó, người dân cần phải chú ý để bảo vệ tính mạng và tài sản khi đi ngoài đường.

Nguyễn Ngọc