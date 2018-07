Bí thư Đà Nẵng nói về phiên xử kín Vũ 'nhôm' tội lộ bí mật nhà nước

Sáng nay 24/7, ông Trương Quang Nghĩa (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) và ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) đã có buổi gặp mặt với hội viên CLB Thái Phiên để trao đổi, thông báo tình hình thành phố trong thời gian qua và định hướng phát triển sắp tới cho các cựu cán bộ lão thành.

Tại buổi gặp mặt, các hội viên CLB đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình thành phố, các vấn đề nổi cộm trực tiếp với Bí thư và Chủ tịch UBND thành phố. Trong đó, ông Đặng Vân (Hội viên CLB) quan tâm nêu câu hỏi liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: không có gì thay đổi vụ án Vũ "nhôm" sẽ xử vào hai ngày 30 và 31/7 tới. Phiên toà sẽ được xử tại Hà Nội và xử kín.

Vì sao Đà Nẵng chưa đưa 3 dự án của Vũ nhôm vào diện thu hồi? Vì sao các dự án Đà Nẵng vừa thông qua để thu hồi phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng không có tên 3 dự án của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) là câu hỏi được phóng viên đặt ra tại buổi họp báo của UBND thành phố Đà Nẵng sáng 19/7.

Với vụ án Vũ "nhôm" nhiều người thắc mắc vì sao lại xử kín? Ông Nghĩa cho hay liên quan đến Vũ "nhôm" có 3 nội dung trong quá trình truy tố. Trong đó, vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” sẽ xử trước và với tính chất vụ án sẽ phải xử kín.

“Xử kín nhưng kết quả xử phải được công khai. Khi tòa tuyên chắc chắn các cơ quan báo chí, qua các kênh truyền thông sẽ đưa thông tin đến với tất cả người dân. Vũ 'nhôm' sẽ còn phải ra hầu tòa 2 lần nữa với tội danh 'lợi dụng chức vụ quyền hạn' và 'trốn thuế' trong quá trình kinh doanh”, ông Nghĩa cho biết

“Ảnh hưởng của Vũ 'nhôm' với Đà Nẵng trong thời gian qua chắc chắn không phải nói tới. Người Đà Nẵng chúng ta mong rằng qua vũ án Vũ 'nhôm' sẽ rút ra được những bài học gì. Vụ án Vũ 'nhôm' không chỉ với Đà Nẵng mà rất nhiều cơ quan Trung ương, rất nhiều địa phương. Vũ 'nhôm', Út 'trọc' hai nhân vật này có kế hoạch xử trong tháng này” ông Nghĩa phát biểu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/12/2017, ông Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore với ba cuốn hộ chiếu.

Ba tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thông báo liên quan vụ án, cơ quan này đã bắt ông Phan Hữu Tuấn (cựu trung tướng, cựu phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (cựu công an) để điều tra cùng về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ, ngày 17/4/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành biện pháp tố tụng khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Minh về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014, ông Văn Hữu Chiến cũng bị khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Nguyễn Điểu, Trần Văn Toán, Lê Cảnh Dương về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai.

Nguyễn Thành