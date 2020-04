Bí thư Hà Nội: Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với sàng lọc cán bộ

Quảng cáo

Sáng 14/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan khối nội chính thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thế Toàn, thời gian qua, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính thành phố; chủ động tham mưu cho thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

Trong đó nổi bật là bảo đảm duy trì và giữ vững ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện diễn ra trên địa bàn, không để xảy ra khủng bố, phá hoại trên địa bàn. Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, Ban Nội chính Thành ủy đã phối hợp, đề xuất đưa 15 vụ việc, vụ án vào diện Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo giải quyết.

Ngoài ra, Ban đã theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết 36 vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng và các vụ án, vụ việc khác nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm. Trong năm 2019 và quý I/2020, có 13 vụ việc, vụ án đã được giải quyết xong và đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết 23 vụ việc, vụ án còn lại…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức vị trí, vai trò Ban Nội chính và các cơ quan khối nội chính. Tăng cường sự lãnh đạo cấp uỷ đảng trong công tác nội chính và sự phối hợp trong đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng gắn với chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Huệ yêu cầu, Ban Nội chính và các cơ quan khối nội chính phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để tạo sự thống nhất cao trong ý thức hành động phòng chống tham nhũng. Người đứng đầu cần đẩy mạnh điều tra, giám sát, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; chú trọng tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…

Bên cạnh đó, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình để bảo vệ tuyệt đối mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Đảm bảo an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Tuyệt đối không để xảy ra các tội phạm trọng án và không để Hà Nội trở thành địa điểm chung chuyển ma tuý. Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm tín dụng đen, công nghệ cao, băng nhóm có tổ chức… để đảm bảo bình yên cho Hà Nội, cả nước.

Ông Huệ yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với sàng lọc cán bộ cho nhiệm kỳ mới; nắm chắc tình hình liên quan đến chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời tham mưu, đề xuất phòng ngừa, giải quyết các vấn đề phức tạp mới, không để phát sinh “điểm nóng”.

