Bí thư Hà Nội: Xử nghiêm cán bộ sai phạm, cương quyết bảo vệ cán bộ tốt

Ngày 7/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.



Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Bá Ly cho biết, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và thường trực, ban thường vụ cấp ủy các cấp.

Cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thể hiện bản lĩnh, tinh thần chiến đấu cao. Các cuộc kiểm tra, giám sát được chú trọng ngay từ việc khảo sát, nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng, xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, là khâu đột phá nên đã tổ chức quyết liệt, có hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, riêng Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 470 tổ chức đảng và 1.481 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra 67 tổ chức đảng và 230 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 4 Thành ủy viên và 53 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Bên cạnh số đảng viên do các cấp ủy Đảng thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 915 đảng viên, trong đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kỷ luật 36 đảng viên.

Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế, khuyết điểm; xác định 7 nhóm nhiệm vụ thời gian tới; kiến nghị, đề xuất 8 nhóm vấn đề.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỹ luật của Đảng được các cấp ủy Đảng quan tâm, chỉ đạo khá đồng đều. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố đã góp phần cùng thành phố giữ vững an ninh chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội; được dư luận đánh giá cao, tạo lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần tiếp tục nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của ngành, những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, xác định rõ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Đảng vừa là sứ mệnh vừa là niềm vinh dự của mỗi cán bộ của ngành; tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp kiểm tra giám sát, triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính, công khai minh bạch kết quả kiểm tra giám sát.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát chuyên đề, ông Vương Đình Huệ chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố phải đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm.

Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, trước hết là ở Đảng bộ Thủ đô với vai trò, vị trí đặc biệt; bảo đảm cho Đảng bộ luôn luôn giàu sức chiến đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, đồng sức và gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Để làm tốt được nhiệm vụ đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phải tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm nhiệm vụ, đạo đức trong sáng và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần phát huy tốt vai trò trong Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy; kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy giải quyết ngay những vụ việc phức tạp ở cơ sở; tập trung củng cố những tổ chức đảng khó khăn, có biểu hiện mất đoàn kết, suy giảm sức chiến đấu; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh thêm “điểm nóng”.

Ông Huệ cũng cho rằng, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu. Trong quá trình đó, cơ quan kiểm tra của Đảng phải tăng cường công tác giám sát để nhắc nhở, cảnh báo để cán bộ không mắc sai phạm, đồng thời “gạn đục khơi trong”, một mặt xử lý triệt để, nghiêm khắc cán bộ sai phạm, mặt khác phải cương quyết bảo vệ cán bộ tốt.

Trường Phong