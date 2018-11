Bí thư huyện chỉ đạo công an 'theo dõi' đoàn kiểm tra là sai

Không cho phép “theo dõi”

Sáng 8/11, trao đổi với Tiền Phong về việc Bí thư huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) chỉ đạo công an “theo dõi” đoàn kiểm tra của UBKT T.Ư, bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư cho biết, đã có nhắc nhở, chấn chỉnh địa phương trong việc này.

Theo bà Thủy, thời điểm đoàn của UBKT T.Ư về kiểm tra thì tình hình an ninh trật tự ở đó cũng có một số vấn đề phức tạp. Địa phương đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập nên huyện lý giải là để bảo đảm an ninh tốt cho địa phương và bảo đảm an toàn cho đoàn kiểm tra. “Tuy nhiên, việc làm như vậy là vượt thẩm quyền, không có quy định nào cho phép”, bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, sau khi việc này xảy ra và sau khi đoàn kiểm tra kết luận, Bí thư huyện ủy Hướng Hóa cũng đã nhận trách nhiệm. “Đồng chí Bí thư huyện này nhận khuyết điểm. Đây là bài học trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ nữ trẻ nhưng sẵn sàng nhận khuyết điểm, sửa chữa để thời gian tới tốt hơn. Mục tiêu của kiểm tra cũng là để những người có sai phạm nhận khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm”, bà Thủy nói.

Như Tiền Phong đã phản ánh, trước ngày đoàn của UBKT T.Ư về kiểm tra các dấu hiệu sai phạm tại huyện Hướng Hóa vào tháng 7/2018, trong một cuộc họp giao ban của Thường trực Huyện ủy, bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy có chỉ đạo Công an huyện “theo dõi” đoàn kiểm tra.

Tuy nhiên, bà Hồ Thị Lệ Hà khẳng định bà không hề chỉ đạo Công an theo dõi đoàn của UBKT T.Ư mà chỉ chỉ đạo Công an bám sát tình hình để có phương án bảo vệ đoàn khi về làm việc tại Hướng Hóa.

Chữ “theo dõi” này là do anh Phục, Chánh văn phòng Huyện ủy viết nhầm trong cuốn sổ họp giao ban của Thường trực Huyện ủy. “Việc này tôi đã có giải thích với đoàn của UBKT T.Ư, song không được chấp nhận. Sau đó, đoàn của UBKT T.Ư có làm việc với Công an huyện thì Công an huyện trả lời là Huyện ủy không mời Công an lên để theo dõi đoàn”, bà Hà nói.



Trên “nóng” dưới cũng phải “ấm” lên

Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư cũng khẳng định, việc UBKT T.Ư thực hiện kiểm tra cách cấp, tức là kiểm tra xuống cấp huyện là điều cần thiết, nhằm khắc phục tình trạng “trên nóng nhưng dưới lạnh”. Khi các đoàn kiểm tra xuống, các địa phương “rất cầu thị” trong việc khắc phục các sai phạm nếu có.

“Các đoàn của UBKT T.Ư khi đi làm luôn có nguyên tắc, chứ không phải xuống để làm việc này, việc khác. Vấn đề quan trọng là phải làm cho cán bộ thấy được bản chất công tác kiểm tra là ngăn ngừa vi phạm, khuyết điểm còn khi đã mắc thì phải chỉ rõ để họ nhìn thấy được, không bảo thủ, không cãi và xin nhận khuyết điểm, khắc phục”, bà Thủy nhấn mạnh.

Theo bà Thủy, sau khi UBKT T.Ư thực hiện việc kiểm tra cách cấp xuống dưới huyện đã tạo ra sự lan tỏa tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát. Các địa phương cũng đã chủ động hơn trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm từ ở cơ sở. Từ đó, công tác kiểm tra ở các cấp ủy đảng, nhất là cấp huyện đã “ấm” dần lên. “Mục tiêu đề ra là làm sao trên nóng, dưới cũng “ấm và dần dần “nóng” lên”, bà Thủy nói.

Văn Kiên