Bí thư Thành ủy Hà Tiên làm Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Ngày 29/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 22 để thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (thứ ba từ trái qua) được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nhàn sinh năm 1977, là Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Kinh tế. Hiện ông Nhàn đang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ kinh tế tại Đại học Cần Thơ.

Ông Nhàn từng giữ chức Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên. Từ tháng 11/2018 đến nay, ông là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh miễn nhiệm 3 Ủy viên UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kì 2016 - 2021 gồm: ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do nghỉ hưu); ông Lâm Minh Công, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (do thay đổi công tác) và ông Nguyễn Văn Sạch, nguyên giám đốc Sở Nội vụ (do thay đổi công tác).

HĐND tỉnh Kiên Giang bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ.

