Bí thư xã bị vợ tố quan hệ bất chính với cấp dưới

Trong đơn báo cáo dài 4 trang, bà H. trình bày, bà kết hôn với ông Vương Đình Trung (SN 1982) hiện đang là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) từ năm 2016.

Sau khi kết hôn thì phát hiện chồng có dấu hiệu ngoại tình với nữ nhân viên cùng cơ quan (chưa lập gia đình). Mối quan hệ tình cảm kéo dài hơn 10 năm. Sau khi cưới bà H, ông Trung đi học lớp cao cấp chính trị tại TP Đà Nẵng. Trong quá trình chồng đi học, bà H thường ra thăm.

Chiều 7/2/2017, bà H đến trước cổng trường chồng học thì thấy chồng đi ra rồi lên xe taxi. Đi theo bà H. phát hiện có một người phụ nữ chạy xe đến đón chồng cùng đi ăn tại một nhà hàng, sau đó cả hai đi vào khách sạn.

“Thấy họ đi lên quầy lễ tân khách sạn làm thủ tục thuê phòng, lúc này tôi xuất hiện. Nhân tình của chồng tôi thấy tôi thì giật mình. Tôi rút điện thoại ra để chụp hình thì chồng tôi xông đến giằng co để giật điện thoại của tôi, tôi vùng vẫy và chạy thoát ra đường nơi có xe taxi đang đợi. Ông Trung đuổi theo đòi đánh tôi, bạn gái tôi và ông Trung có tranh cãi', bà H cho biết.

Cũng theo bà H, sau đó bà có điện thoại cho mẹ chồng biết toàn bộ sự việc. Tuy nhiên sau đó nhiều lần bà tiếp tục phát hiện chồng và tình nhân vẫn qua lại. “Tôi nhắc nhở chồng thì bị chồng đánh, có lần tôi bị đánh đau không chịu nổi. Tôi chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Vậy mà anh còn qua nhà hàng xóm dọa nạt tôi”, bà H cho hay.

Tối 8/11, bà H. bị chồng đánh “thừa sống thiếu chết” phải lén trốn thoát thân trong đêm. “Vào tối 8/11, chồng tôi đã cố ý khóa cổng, cửa nhà, cửa phòng ngủ và đánh tôi vào đầu, vào mặt, quai hàm. Tôi điện thoại cho bạn gái tôi lên chở tôi nhưng chưa kịp nói địa chỉ thì chồng tôi giằng co, giật điện thoại và đập nát điện thoại. Tôi khóc và gào thét kêu cứu hàng xóm nhưng nhà đóng cửa cách âm nên không ai nghe". Van xin chồng thả ra nhưng bất thành hơn thế còn bị chồng dọa giết nên bà H gọi điện cho em gái để nói em gái điện thoại gấp vào số của Bí thư Huyện ủy Phú Ninh. Vừa dứt cuộc gọi lại tiếp tục bị chồng túm tóc đánh đập. Khoảng 4 giờ sáng lúc chồng ngủ say, bà H đã trốn và cầu cứu Trưởng Công an xã Tam Lộc. Sau đó, bà gặp Chủ tịch UBND xã Tam Lộc tố cáo sự việc

Ông Trần Ngọc Ẩn – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh cho biết có nắm qua sự việc vợ Bí thư Đảng ủy xã tố bị chồng đánh đồng thời tố chồng có quan hệ bất chính với cấp dưới. “Nếu chị H có gửi đơn đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh thì sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định của Đảng”, ông Ẩn cho hay.

Ông Nguyễn Cảnh – Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho biết, tối 7/11 ông có nhận được nội dung tin nhắn và cuộc gọi của em gái bà H (vợ anh Trung) phản ánh về việc chị H bị chồng đánh. Sau đó ông có điện cho ông Trung hỏi về việc này.

“Theo quy định pháp luật, nếu đúng anh Trung đánh vợ mình như chị H. và em gái chị H. phản ánh thì cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ điều tra xử lý về hành vi bạo hành gia đình, còn nếu có chuyện tình cảm giữa anh Trung với nhân viên nữ tại cơ quan sẽ điều tra làm rõ để xử lý. Chị H. gửi đơn đến UBKT Huyện ủy cũng theo quy định sẽ kiểm tra, làm rõ” – ông Cảnh cho hay.

Sáng 11/10, trao đổi với PV Tiền phong, ông Trung phủ nhận việc có quan hệ bất chính với cấp dưới. “Mọi chuyện bình thường không có gì lớn lao lắm ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ đâu” – ông Trung cho hay.

Được biết ông Trung từ 2010 – 2014 giữ chức chủ tịch xã; sau đó giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, từ tháng 10/2015 giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Hoài Văn