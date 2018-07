Bị xe tải tông, 22 người trên công nông thương vong

Ngày 6/7, ông Phan Văn Trung- Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 21 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng 6/7, ô tô tải BKS: 78C-077.42 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, Phú Yên) điều khiển theo hướng từ huyện Ia Pa (Gia Lai) đi tới huyện Đắk Pơ (Gia Lai). Khi tới Km340+250 thuộc đường Trường Sơn Đông (đoạn qua làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro) thì tông thẳng vào đuôi xe công nông do anh Lê Minh Triều (40 tuổi, xã An Trung) điều khiển chở theo 21 người dân tộc thiểu số đi hái đậu xanh.

Hậu quả, em Đinh Khang (13 tuổi, làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, 21 người khác bị thương; 7 nạn nhân được chuyển xuống Quy Nhơn, Bình Định để cấp cứu, 14 người khác đang được cấp cứu tại địa phương.

Tiền Lê