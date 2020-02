Bình Dương đã cách ly 1.417 người để theo dõi Covid-19

Trước đó, ngày 13/2, ông Đoàn Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo có công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị xác minh 7 trường hợp được cho là trở về Bình Dương từ Trung Quốc có đi qua TP Vũ Hán. Kết quả xác minh, gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1977, HKTT ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương) cùng các quan hệ nhân thân: Chồng là Fan Chao (SN 1980, Trung Quốc); Con là Fan Ya Zhuo (SN 2007, Trung Quốc); Con là Fan Ya Xiu (SN 2009, Trung Quốc); Mẹ là Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1949, HKTT xã An Thái, huyện Phú Giáo, chổ ở hiện nay là xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương); Em chồng là Pan Ming Liang (SN 1993, Trung Quốc); Em họ chồng là Pan Ming Huan (SN 1993, Trung Quốc) cả hai em họ đang làm việc tại xã An Tây, TX Bến Cát, Bình Dương.



Qua xác minh, những người này có xuất cảnh về tỉnh Quế Châu, Trung Quốc và nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 31/1 và hiện ở tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một. Riêng bà Nguyễn Thị Lan Phương ở tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng và 2 người em họ của chồng bà Nguyễn Thị Thanh Thảo ở xã An Tây, TX Bến Cát. Khi xuất, nhập cảnh đều qua sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và thực hiện kê khai đầy đủ. Hiện những người này sức khỏe bình thường, không có biểu hiện bất thương và được theo dõi sức khỏe để đảm bảo an toàn tuyệt đối.