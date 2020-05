Bình Dương họp khẩn vụ chuyển nhượng đất công gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Quảng cáo

Chiều 5/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức buổi họp báo để thông tin tiếp theo liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí tại TCT Bình Dương. Trước đó, ngày 9/4 Bình Dương đã tổ chức họp báo lần 1 ngay sau khi 3 lãnh đạo TCT Bình Dương bị khởi tố, bắt giam.

Tại cuộc họp, Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về những tình tiết mới trong quá trình điều tra thụ lý vụ án.

Cụ thể, quá trình điều tra đã xác định khu đất 43 ha chưa được Công ty Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Kim Oanh mua lại. Do đó, Công ty Kim Oanh chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ việc Công ty Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43 ha với Ngân hàng Phương Đông (chi nhánh TP.HCM) bảo lãnh cho Công ty Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định việc quản lý, sử dụng khu đất 145 ha nằm liền kề khu 43 ha do TCT Bình Dương thực hiện có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Hiện, Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với khu đất 145 ha hiện đang hoạt động sân golf Phú Mỹ.

Công an Bình Dương cũng thông tin thêm về lý do thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT) và ông Trần Nguyên Vũ (giám đốc) TCT Bình Dương. Ông Huỳnh Thanh Hải (TVHĐQT) bị khởi tố nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đại tá Trần Văn Chính thông tin về vụ án tại cuộc họp chiều nay 5/5

Theo đó, quá trình gốp vốn liên danh, TCT Bình Dương đã tự ý lấy khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (hiện đang thực hiện Khu đô thị Tân Phú) là tài sản công để góp vốn thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy.

TCT Bình Dương đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản gây thất thoát số tiền gần 127 tỷ đồng so với bảng giá quy định của UBND tỉnh Bình Dương năm 2016. Trước đó, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng trái quy định khu đất 43 ha với số tiền chỉ hơn 250 tỷ đồng.

Huy động vốn của hơn 600 người tại khu 43 ha

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu đô thị Tân Phú có diện tích 43ha thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dẩu Một, Bình Dương, tương đương khoảng 2.000 đất nền thương phẩm. Sau khi làm lễ khởi công vào năm 2018, có hơn 600 trăm khách hàng đã chuyển tiền cho Công ty Tân Phú dưới hình thức góp vốn như: “Góp vốn dự án Tân Phú”, “Hợp đồng vay vốn dự án”, “Hợp đồng cho vay ưu tiên mua đất được ưu tiên chọn”.

Khu đất 43 ha

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 7/2018 đến hết tháng 10/2019 đã có 615 giao dịch được chuyển tiền qua ngân hàng theo số tài khoản của Công ty Tân Phú với tổng số tiền lên đến hơn 466,4 tỷ đồng, đó là chưa kể số giao dịch tiền mặt. Trong đó, có những giao dịch có tổng giá trị chuyển nhượng lên đến hơn 37 tỷ đồng và tháng 1/2019 đã chuyển cho Công ty Tân Phú hơn 33,3 tỷ đồng để đặt quyền chọn mua 7 lô đất có tổng diện tích 856 m2.

Tuy nhiên, năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng. Cho đến thời điểm này, Khu đô thị Tân Phú vẫn chưa có giấy phép xây dựng, chưa hợp pháp

Chủ đầu tư thay tướng 9X khi dự án “chết yểu”

Sau 7 ngày kể từ khi tài sản tại dự án Khu đô thị Tân Phú bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương lập biên bản tạm giữ toàn bộ 43ha đất để điều tra hành vi chuyển nhượng đất công trái phép vào ngày 22/4, Công ty Kim Oanh TPHCM đã thay đổi lãnh đạo.

Cụ thể, vào ngày 29/4, Công ty Kim Oanh TPHCM đã có đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15. Người đại diện mới của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Phú Đức (SN 1995, quê Lâm Đồng). Ông Đức làm Tổng giám đốc công ty thay bà Đặng Thị Kim Oanh.

Trong khi đó, người thế chỗ để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh TPHCM thay ông Nguyễn Thuận là bà Đồng Thị Lan (SN 1960, quê Hà Nội).

Clip: Khu đất 43 ha và 145 ha

Công ty Kim Oanh chính là chủ của dự án Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Tân Phú (khu 43 ha), bằng pháp nhân là Công ty Tân Phú, sau khi chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc TP.Hồ Chí Minh.

Hương Chi