Bình Dương: Vây bắt ‘quái xế’ tụ tập đua xe, xử lý hơn 17 nghìn phương tiện vi phạm

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ ngày 15/12/2019 đến 1-4/2020 đơn vị đã xử lý hơn 17.000 phương tiện vi phạm, trong đó chở hàng hóa quá trọng tải của xe là 345 trường hợp, chở hàng hóa vượt quá kích thước thùng xe 72 trường hợp. Trong khi đó, Thanh tra giao thông tỉnh Bình Dương, xử lý vi phạm hành chính tổng cộng 106 trường hợp từ 10/12/2019 đến 31/3/2020.

Lực lượng chức năng xử lý nhóm tụ tập đua xe ở TP Thuận An

Đặc biệt, chiều 12/4, Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Thủ Dầu Một lập biên bản xử phạt gần 50 đối tượng lợi dụng đường vắng do lệnh cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đã tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách quanh thành phố mới Bình Dương.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý nhóm đối tượng trên với các hành vi đua xe trái phép, tụ tập chạy thành hàng, nẹt pô, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, xe độ chế, giấy tờ không hợp lệ…

Trước đó, chiều ngày 18/4, nhận được tin báo từ người dân về một nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô nẹt pô gầm rú, bốc đầu chạy vào một khu dân cư đang xây dựng thuộc KP.Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An để tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Thuận An đã đến vây bắt.

Lực lượng chức năng xử lý tụ tập đua xe ở TP Thủ Dầu Một

CSGT đã mời các đối tượng và đưa 9 mô tô vi phạm về trụ sở Công an phường Thuận Giao để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xem xét xử phạt hành vi tụ tập không giữ khoảng cách, bất chấp lệnh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hương Chi