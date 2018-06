Bình Thuận những ngày sau “bão”

Khởi tố điều tra vụ gây rối, đập phá ở Bình Thuận

Liên quan đến vụ việc các đối tượng quá khích đập phá tài sản, tấn công lực lượng chức năng vào ngày 10-11/6 tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Bắc Bình và TP Phan Thiết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi “gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ”.

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh), Công an các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và TP Phan Thiết khẩn trương điều tra vụ án, củng cố hồ sơ khởi tố bị can để sớm đưa vụ án và các đối tượng ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục.

Đồng thời, Công an tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu công an các địa phương cùng các phòng nghiệp vụ tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự. “Công an tỉnh đã quán triệt không để tái diễn sự việc tương tự, tại bất cứ địa bàn nào, như sự việc đã xảy ra vừa qua”, đại tá Nhiều nói.

Ngô Bình