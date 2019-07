Bộ Công an bổ nhiệm Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá

Quảng cáo

Chiều 23/7, Công an Thanh Hoá đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Ngọc Anh (SN 1975) Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hoá làm Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá theo quyết định 5569/QĐ-BCA-X01 ngày 23/7/2019.

Trước khi được bổ nhiệm là Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hoá từ năm 2015 đến nay, Thượng tá Lê Ngọc Anh công tác, giữ các chức vụ: Phó Công an phường Trường Thi (Thành phố Thanh Hoá); Trưởng phường Phú Sơn (Thành phố Thanh Hoá); Phó Công an huyện Hoằng Hóa.

Hoàng Lam