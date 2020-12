Bộ Công an, GD&ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị đánh sau tai nạn

Quảng cáo

Chiều 9/12, Sở GD&ĐT Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo Ban giám hiệu trường THPT N.Đ.C đến nhà thăm hỏi, động viên tinh thần nữ sinh Võ Ngọc Khánh Vi (người bị đánh dã man sau tai nạn). Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý đối tượng Lê Tấn Thành (kẻ có hành vi đánh nữ sinh Vi), đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước pháp luật cho các học sinh theo quy định. Đơn vị này cũng cho biết thêm, Bộ GDĐT có chỉ đạo sở theo dõi vụ việc cho đến khi kết thúc vụ án.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ án và truy tố đối tượng Lê Tấn Thành trước pháp luật. Xử lý vụ án nghiêm túc, quyết liệt để răn đe.

Thành bị bắt giữ vì có hành vi đánh nữ sinh dã man sau tai nạn

Được biết, Lê Tấn Thành là đối tượng thuộc diện giám sát của công an địa phương. Trước đó, năm 2008, Thành xảy ra mâu thuẫn với một người tại địa phương. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Thành đánh người này gây thương tích 33 %.

Với hành vi côn đồ, Thành bị TAND TP Thủ Dầu Một tuyên phạt Thành 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đến năm 2015, do cải tạo tốt Thành được trả tự do.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 7/12, em Võ Ngọc Khánh Vy (học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) điều khiển xe đạp điện chở bạn trên đường đi học về, đến đoạn đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy do Lê Tấn Thành (SN 1991) điều khiển chở theo vợ.

Theo camera an ninh của người dân ghi lại, cú va chạm bất ngờ này còn khiến 1 người phụ nữ điều khiển xe máy phía sau không kịp xử lý đã tông vào ngã về phía trước vài mét tạo nên một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra va chạm, người dân xung quanh đã chạy đến hỗ trợ nữ sinh, còn Thành vẫn tỉnh táo đứng dậy. Sau đó, Thành tiến đến chỗ cô gái bị ngã dùng chân đạp liên tiếp vào mặt cô gái làm cô ngã ra đường. Không chỉ đạp, Thành còn đấm liên tiếp vào mặt cô gái, dùng gậy sắt đánh vào đầu nạn nhân khiến những người xung quanh không kịp phản ứng.

Từ hình ảnh camera phát trên mạng xã hội, Công an phường Tương Bình Hiệp vào cuộc xác minh, sau đó báo cáo Công an TP Thủ Dầu Một để xử lý theo thẩm quyền. Ngày 8/12, Công an TP Thủ Dầu Một thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Thành để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

