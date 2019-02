Bộ Công an gửi thư khen vụ bắt cướp trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

Ngày 8/02/2019, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp điều tra làm rõ vụ án cướp khoảng 2 tỷ đồng tại trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây. Trong ảnh: Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Kiến Thức)

Thư khen nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Thành tích của Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạo hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị nói trên. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm. (ảnh: Công an nhân dân)

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Mong các đơn vị phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong ảnh: Công an truy tìm hướng tẩu thoát của 2 tên cướp (ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, cũng trong ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), Cục Cảnh Sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi dùng súng, hung khí khống chế nhân viên trạm thu phí Dầu Giây, cướp 2,2 tỷ đồng vào ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết). Trong ảnh: Chân dung 2 nghi phạm vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây (ảnh công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, cả 2 từng là nhân viên của trạm thu phí cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam - VEC E). Tuấn Anh là nhân viên ở trạm thu phí Long Phước do VEC E quản lý và Nam là nhân viên của VEC E. Trong ảnh: Hoàng Nam giả ngất tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Vnexpress).

Quá trình làm việc, cả 2 để ý thấy lượng tiền thu về mỗi ngày lớn nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Một thời gian sau, cả 2 nghỉ việc tại công ty này để chuẩn bị kế hoạch, mua súng dao, mũ vải, chai xăng, bình xịt hơi cay… đồng thời, nghiên cứu kỹ lưỡng giờ giấc giao ca khi nhân viên mở két sắt để tiến hành vụ việc. Trong ảnh: Văn phòng trạm thu phí nơi xảy ra vụ cướp (ảnh: Công an nhân dân)

Khoảng 7h sáng ngày 7/2 (mùng 3 Tết), chúng che biển số xe máy, mang theo nhiều vũ khí xông vào trạm thu phí đúng giờ giao ca, cướp đi số tiền lớn.

Sau đó, chúng lục lọi lấy trong két sắt và bàn số tiền là 2,2 tỷ đồng bỏ vào ba lô. Cả 2 lấy xe máy tẩu thoát chừng 3km thì Tuấn Anh bị ngã và bị thương ở chân, Nam đi xe máy tới Bệnh viện đa khoa TX.Long Khánh gửi rồi gọi taxi lên TP.HCM.

Tối cùng ngày, Nam gọi điện cho Tuấn Anh bắt taxi lên TP.HCM để gặp, bàn cách thức bỏ trốn ra các tỉnh thành phía Bắc. Khoảng 23h cùng ngày, cả 2 gặp nhau tại ga Sài Gòn để chia tiền và bàn bạc, khi Nam vừa đưa cho Hoàng Anh số tiền 50 triệu đồng thì bị trinh sát ập vào khống chế bắt giữ./.

Theo VOV