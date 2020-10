Bộ Công an lý giải việc có 9 thứ trưởng

Quảng cáo

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí, trong đó lý giải vì sao Bộ Công an đang có số lượng thứ trưởng nhiều hơn quy định.



Cụ thể, theo quy định Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được 6 thứ trưởng, tuy nhiên hiện nay cả hai bộ này đều có 9 thứ trưởng, vượt 3 người theo quy định. Lý giải về việc này, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay, việc bổ nhiệm vượt số lượng như trên mang tính chất “gối đầu” vì sau đại hội lần tới đây, một số người nghỉ hưu theo quy định.

“Trong nhiệm kỳ mới sẽ không vượt quá quy định của Chính phủ" - thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa gửi đến các vị đại biểu Quốc hội báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII lĩnh vực Nội vụ.

Tính đến thời điểm 30/9/2020 số thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 110 người. Trong đó, có 3 bộ có 6 thứ trưởng: Bộ Ngoại giao (bằng số quy định); Bộ Nội vụ (vượt 1); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vượt 1); có 2 bộ có 9 Thứ trưởng (vượt 3) là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Theo Bộ Nội vụ, số lượng thứ trưởng nhiều hơn so với quy định ở một số bộ chủ yếu do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương.

