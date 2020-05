Bộ Giao thông đề xuất xe máy bật đèn ban ngày để ô tô… nhận biết

Quảng cáo

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến dự thảo Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi, trong đó đáng chú ý là đề xuất xe máy phải bật đèn sáng suốt cả ngày.

Cụ thể, tại khoản 3 điều 27 dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) quy định: “Trong suốt cả ngày, xe môtô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước và một đèn đỏ phía sau. Vào ban đêm hoặc khi trời tối hoặc khi có sương mù, thời tiết xấu bị hạn chế tầm nhìn phải bật sáng những đèn chiếu xa hoặc chiếu gần, đèn chiếu hậu hoặc đèn định vị theo thiết kế của nhà sản xuất”.

Giải thích về đề xuất trên, đại diện Vụ An toàn giao thông, Bộ GTVT - cho hay: Quy định xe máy bật đèn cả ngày được Bộ GTVT căn cứ theo Công ước Vienna 1968 về Giao thông đường bộ với 85 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Theo Công nước này, xe máy được coi là phương tiện yếu thế hơn ô tô, vì vậy Công ước Viên quy định bật đèn nhận diện xe máy cả ngày (không phải đèn chiếu sáng) để người điều khiển ô tô phát hiện xe máy.

“Việt Nam đã tham gia Công ước này nên phải tuân theo quy định” - đại diện Vụ An toàn giao thông nói và cho biết trước đây Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từng đề xuất áp dụng quy định này, nhưng do có nhiều phản ứng nên chưa áp dụng.

Cũng theo vị đại diện này, có nhiều loại xe máy đời mới có đèn nhận diện thì người dân sử dụng đèn, còn những xe đời cũ không có đèn nhận diện thì sử dụng đèn chiếu gần hoặc đèn hậu. Đây là đèn Led nên không tốn nhiên liệu.

“Việc bật đèn xe máy vào ban ngày sẽ giúp người lái ô tô nhận biết xe máy khi đèn chiếu vào gương, giúp đảm bảo an toàn giao thông. Quy định này nếu được áp dụng sẽ tạo ra thay đổi lớn về thói quen sử dụng đèn xe của người tham gia giao thông ở Việt Nam.” - đại diện Vụ An toàn giao thông nhấn mạnh.

Cơ quan soạn thảo dự Luật cũng thông tin, quy định hiện hành đang thực thi mới chỉ yêu cầu người lái xe máy bật đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19h hôm trước đến 5h hôm sau, khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn.

