Bộ Giao thông đồng ý chấm dứt hợp đồng BOT trên QL30

Đó là thông tin vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp công bố vào chiều 30/12. Theo địa phương này, căn cứ vào đề xuất của UBND tỉnh Đồng Tháp và ý kiến của các bên trong cuộc họp gần đây, Bộ GTVT đã quyết định chấm dứt hợp đồng nâng cấp, mở rộng QL30 theo hình thức BOT (đoạn từ Km1+200 – Km34+230) qua 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp với các nhà đầu tư với các nhà đầu tư Liên danh Công ty CP Đầu tư Phương Nam, Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng Phú Mỹ và Doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BOT Quốc lộ 30 Tiền Giang – Đồng Tháp.

Theo Bộ GTVT, việc căn cứ chấm dứt hợp đồng xuất phát từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo chủ trương chung của Quốc hội, Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp. Sau khi chấm dứt hợp đồng theo hình thức BOT, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát các điều khoản qui định tại hợp đồng, làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về phương án bồi hoàn kinh phí tương ứng với khối lượng đã thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án 7 đề xuất nguồn vốn bồi hoàn, thanh toán cho nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định và hợp đồng đã ký đồng thời giao cho Tổng Cục Đường bộ Việt Nam sau khi tiếp nhận dự án tiếp tục thực hiện việc duy tu, sửa chữa đường hiện hữu, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm, do hiện nay QL30 đoạn qua địa phương này đang có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng cộng với việc mặt đường hiện hữu nhỏ, hẹp không đáp ứng được nhu cầu vận tải và đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ GTVT nhanh chóng duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo giao thông dịp lễ và Tết năm 2018 đồng thời, nghiên cứu dự án đường cấp cao An Hữu – Cao Lãnh song hành với tuyến QL 30 hiện hữu, nhằm giải tỏa lượng phương tiện lưu thông trên QL 30.

Theo Kinh tế Đô thị