Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công an 6 tỉnh

Ngày 29/4, tại Công an tỉnh Hậu Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự còn có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc để Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, được nghỉ công tác từ ngày 1/5/2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 1/5/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng đề nghị Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, tân Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt; cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền về các mặt công tác; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

* Trước đó, chiều 28/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh Hưng Yên. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Công an huyện Văn Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Bộ Công an cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác đến thời điểm chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sĩ và Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn Đại tá Phạm Đăng Khoa tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; tuân thủ nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; luôn đoàn kết cùng tập thể, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, các nguyên tắc, quy trình công tác, tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hưng Yên thực sự trong sạch, vững mạnh, sâu sát cơ sở. Chủ động tham mưu các chủ trương, quyết sách, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững sự ổn định, bình yên của địa phương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hồ Văn Mười trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Tường Vũ.