Bổ nhiệm nhân sự mới nhiều tỉnh thành, VKSND tối cao và Ngân hàng Nhà nước

Ngày 13/9, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hòa giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 15/9/2019.

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường và lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nghiên Chiều 12/9, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Nghiên, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình; đồng thời trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Hùng, nguyên Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (nay là Cục Quản lý thị trường tỉnh) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.



Theo đó, điều động đồng chí Lê Văn Thế, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình;



Điều động đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình;



Bổ nhiệm đồng chí Phạm Công Dịch giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình;



Bổ nhiệm đồng chí Hà Tiến Thăng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Thái Bình;



Điều động đồng chí Hoàng Văn Duyệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Báo Thái Bình, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và UBND tỉnh Thái Bình về công tác cán bộ.Theo đó, điều động đồng chí Lê Văn Thế, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình;Điều động đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình;Bổ nhiệm đồng chí Phạm Công Dịch giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình;Bổ nhiệm đồng chí Hà Tiến Thăng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Thái Bình;Điều động đồng chí Hoàng Văn Duyệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Báo Thái Bình, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình.

Phó Chủ tịch Quảng Ninh Đặng Huy Hậu trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Thành Ngày 12/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Dũng.



Tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND thành phố Bến Tre đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Bến Tre đối với đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bến Tre; đồng thời bầu đồng chí Võ Thanh Hồng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng đã trao Quyết định số 923 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Đảng bộ huyện Bình Đại, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 16/9/2019; đồng thời giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Đại, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND thành phố Bến Tre đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Bến Tre đối với đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bến Tre; đồng thời bầu đồng chí Võ Thanh Hồng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Tuấn.

Chiều 10/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hải Phòng giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hoài Nam. Ngày 9/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của UBND thành phố điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Phục hội chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

VKSND tối cao, NHNN bổ nhiệm nhân sự mới

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa trao Quyết định số 32/QĐ-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Thái, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Viện trưởng, Trưởng Ban Thư ký lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2019.



Ngày 12/9, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú vừa trao Quyết định số 1869/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Thái Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15/9/2019. Thời hạn giữ chức vụ của đồng chí Lê Thái Nam là 5 năm.



Đồng thời Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao Quyết định số 1868/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc giao đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia phụ trách, điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15/9/2019 cho đến khi có quyết định mới./.

Theo Báo Chính phủ