Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội

Đại diện Ban Nội chính Thành ủy, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Tòa án nhân dân TP Hà Nội, cùng đại diện các Vụ, Cục thuộc Tổng Cục Cảnh sát và các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội dự buổi lễ.



Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục CSKT (Bộ Công an) chủ trì buổi lễ.



Được sự ủy nhiệm của cấp trên, Đại tá Trần Hải Quân, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội đã công bố Quyết định của Bộ Công an, bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đối với Thiếu tướng Đinh Văn Toản.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Toản và tin tưởng Thiếu tướng Đinh Văn Toản và Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô

Thông tin về 4 Bộ luật trực tiếp liên quan đến công tác Công an có hiệu lực từ ngày 1-1-2018, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn thời gian tới đây, Thiếu tướng Đinh Văn Toản và Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội sẽ luôn chủ động, hiệu quả hơn trong việc giải quyết những công việc, nhiệm vụ có liên quan, đồng thời tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Cục Cảnh sát trong việc thực hiện những bộ luật theo đúng quy định, nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.Nhấn mạnh tới cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang diễn ra, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị CATP Hà Nội tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, mệnh lệnh..., đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, lãnh đạo Thành ủy, UBND - TP Hà Nội; các cơ quan khối Nội chính TP; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an... đã giúp đỡ trong thời gian qua.Thiếu tướng Đinh Văn Toản hứa tiếp tục cùng với tập thể Ban Giám đốc CATP và chỉ huy các đơn vị, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.