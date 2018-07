Bò thả rông ra đường lộ giữa khuya gây tai nạn nghiêm trọng

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h ngày 19/7 trên đường Nguyễn Du, phường Bình Hoà, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên xe máy mang BKS: 77D1 - 30267 do Nguyễn Thanh Bảo( 24 tuổi, quê Bình Định) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Du hướng từ TX.Dĩ An về TX.Thuận An.

Hiện trường vụ tai nạn Khi xe lưu thông đến khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà thì một con bò bất ngờ xuất hiện, băng ngang qua đường khiến nam thanh niên không kịp xử lý đã tông vào con bò này.

Sau khi tông trúng, xe máy của nam thanh niên trượt dài về phía trước một đoạn dài khiến nạn nhân ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Con bò chết sau tai nạn

CSGT Công an TX. Thuận An sau đó đến bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên qua đến bò thả rông băng qua đường.

