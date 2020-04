Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an 4 địa phương

Sáng 8/4, tại Công an tỉnh Kiên Giang, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang trao quyết định của Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Đào Hải Đăng, Trưởng phòng 5 Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Phùng Tất Thành (trái) nhận quyết định giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ảnh: Báo Công an TP.HCM.

Cũng trong sáng 8/4, Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Bảo Lộc, thay Thượng tá Đinh Hữu Linh.

Đồng thời, Thượng tá Đinh Hữu Linh được điều động giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP. Bảo Lộc.

Cùng ngày 8/4, tại huyện Đạ Huoai, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, Phó trưởng Công an TP. Đà Lạt, về công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, thay Đại tá Đinh Viết Tâm đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đại tá Nguyễn Quang Huy (phải) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Pháp luật online.

Tại Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 8/4, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa dự và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Phạm Duy Hoàng (trái) được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Cùng ngày 8/4, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Duy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

baochinhphu.vn